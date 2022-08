Dodiku odbijeno pet prijedloga na sjednici Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva BiH iz RS Milorad Dodik kazao je danas da je predlagao pet tačaka dnevnog reda za sjednicu Predsjedništva BiH, ali da su svih pet odbili druga dva člana bez obrazloženja.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Jedna od njih je smjena predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, jer naveo je Dodik, on krši poslovnik o radu, Ustav i lažno se predstavlja.

"To krivično djelo ponavlja već nekoliko puta sprečavajući da RS, i ja kao njen izabrani predstavnik, ostvarimo naša prava. Smatrao sam da treba da se spriječi takva praksa i zato sam na sjednici glasao protiv izbora delegacije za učešće na Generalnoj skupštini UN u septembru jer smatram da Džaferović nije dostojan da predstavlja BiH jer ne predstavlja stavove BiH nego svoje stranke i svoje lične", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da je danas podnio krivičnu prijavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, uz tvrdnju da je na samitu međunarodne Krimske platforme “zloupotrijebio službeni položaj i ovlaštenja”, jer krši ustav i poslovnik o radu, a ocijenio je da je on tamo iznio lične stavove.

"Predsjedavajući je čisto tehnička obaveza. Za svaki njegov nastup je potrebno odobrenje i stav Predsjedništva", naveo je.

Dodik je predlagao i da se Kristijan Šmit “udalji iz BiH i da se protiv njega podnese krivična prijava”.

Ponovio je ranije stavove da se on lažno predstavlja kao visoki predstavnik, i da je nametanjem izbornih izmjena prekršio ustavni poredak i da se ponaša antipravno, te da bi Predsjendištvo BiH trebalo zauzeti stav o tome.

“Ostala dva člana Predsjedništva nisu prihvatili da se to stavi na dnevni red”, dodao je Dodik.

Predlagao je i da se donese odluka o pristupanju BiH inicijativi "Otvoreni Balkan", međutim i to je odbijeno.

Tražio je i da se na dnevni red stavi potpisivanje inicijative za “istočnu konekciju”, vezano za gas, koja ide od Rače do Novog Grada.

“Mi smo otpočeli sa izgradnjom auto-puta Rača Bijeljina i danas potpisali sporazum sa kineskom kompanijom za dionicu od Vukosavlja do Lončara i predviđeno je da se tom trasom gradi gasovod, logično je da se to radi uporedo. I to su odbili. Oni su patološki usmjereni protiv RS”, ocijenio je Dodik.

Sljedeća tačka koju je Dodik predlagao je potpisivanje memoranduma za početak realizacije izgradnje aerodroma u Trebinju.

“Bez ikakvog objašnjenja i za to su samo glasali protiv, na taj način pokazuju da je njihova politika selektivna i da nemaju u vidu sve ineteres u BiH”, poručio je.

“Primorali su me da ne mogu više da podržavam razvojne projekte u FBiH, a oni opstupišu u RS. Zato sam glasao protiv svih prijedloga za FBiH, da uravnotežimo prakse i da ja budem protiv svih projekata koji idu u FBiH, a protiv će biti i svi drugi predstavnici iz RS. To je isporavno iako se kosi sa mojim političkim principima. Ovim se sprečava nekoliko milijardi evra ulaganja, pitanje je da li će to biti moguće sljedeće godine da apliciramo, svi naši partneri su to već planirali. Ako sada tajming izgubimo, pitanje je kako to učiniti drugi put. Sarajevo je maligno mjesto za RS. To pokazuje i ovom sjednicom i njihovim ponašanjem”, kazao je Dodik.

(Mondo)