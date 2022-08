"Funkcionerima je jeftinije da u Trebinje idu helikopterom nego autom"

Predsjednik SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je danas, iznoseći ekonomske pokazatelje u RS, da “u Republici Srpskoj nema gladnih”. Komentarisao je i čestu upotrebu letjelica Helikopterskog servisa RS.

"U Republici Srpskoj nema gladnih, to je laž. Ima onih koji su u stanju socijalne potrebe, ali ljudi oni nisu gladni, bez obzira što ovo može da izazove neku jeres. Stvorena je opšta klima da se mora govoriti samo negativno. Prosječna plata u RS je veća nego u FBiH, a neki u medijskom prostoru to ne vide", kazao je Dodik.

Poručio je i da će Srpska imati dovoljno električne energije i da njena cijena do Nove godine neće biti povećana.

"Republika Srpska dobro stoji, nema socijalnih izazova i ljudi su okupljeni oko osnovnih vrijednosti, a moramo da budemo oprezni zbog političkih tendencija koje dolaze iz Sarajeva i ima onih na Zapadu koji bi da ugroze samo postojanje RS", naveo je Dodik na pres konferenciji koja je održana nakon sjednice Predsjedništva BiH.

Govoreći o korištenju helikoptera Helikopterskog servisa i nabavci novih, on je dodao da je u planu kupovina još jednog.

"Kupovaćemo jer se pokazalo da je to neophodno", rekao je.

Dodik je zatim prokomentarisao navode da često koristi letjelice helikopterskog servisa Republike Srpske, ali je i pohvalio sposobnost pilota u gašenjima požara.

"Da, koristimo mi to ponekad i kada odlazimo na neke udaljene destinacije. Pokazalo se da nam je jefinije otići helikopterom do Trebinja, jer ako ide pratnja, onda idu tri automobila, morate da angažujete na trasi obezbjeđenje, da plaćate dnevnicu, potroši se više goriva...", kaže Dodik i zaključuje:

"Mi ćemo to nastaviti raditi, radimo to u skladu sa propisima i smatram da je to neophodno jer najviši funkcioneri u RS imaju mnogo obaveza i važno je da budu na mnogo mjesta. Ne vidim tu zloupotrebu, nego uspješno postupanje i angažman momaka iz Helikopterskog servisa i MUP-a RS".

