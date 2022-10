PDP o mitingu SNSD-a: Fotokopija skupova opozicije samo bez energije

Zamjenik predsjednika PDP-a Nenad Vuković i Jelena Trivić, potpredsjednica ove stranke i kandidat za predsjednika Republike Srpske na današnjoj konferenciji za medije osvrnuli su se na jučerašnji skup SNSD-a kao i na tok Opštih izbora održanih 2. oktobra.

Izvor: PDP, Informativna služba

Vuković je rekao je jučeranji miting SNSD-a u Banjaluci fotokopija skupova opozicije.

"Kao što su fotokopirali glasačke listiće, fotokopirali su i naša dva skupa. Okupili su se u parku Mladen Stojanović, nosili transparent možda čak i iste dužine kao naš, došli na isto mjesto gdje smi i mi dolazili u dva navrata. Jedino što nisu uspjeli da urade, a ono što je uradila opozicija i narod, to je da sinoć nije bilo energije. Mlaki aplauzi, uz veliki broj ljudi koji su natjerani da dođu na taj skup", rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, javni servis i policija su javljali da je sinoć na "skupu režima" bilo 50.000 ljudi, dok su za njihove javljali da su imali 2.000-2.500 hiljade ljudi.

"Oni koji žele da budu objektivni vidjeće da su to bila dva približno slična skupa i takva izvještavanja su smiješna", rekao je Vuković.

On je rekao da se sinoć pokušalo reći da je volja naroda da Dodik bude predsjednik i da njihova koalicija pobijedi.

"Ja ću podsjetiti kako se u prošlosti izvrtala volja naroda. Pravili su vlast sa dva poslanika i danas Dodik to pravda da je to bilo legitimno. Je li to bila većinska volja naroda? Podsjećam na aferu 'dva papka', kada su kupovani poslanici, o čemu svjedoči i audio snimak Željke Cvijanović, pa su i tada vlast formirali političkom korupcijom. Je li i to bila volja naroda? Vlast ima stalni konkurs za prelazak poslanika za određene privilegije, što nije volja naroda i birača", rekao je Vuković i dodao da sinoć niko nije spominjao glavno pitanje, a to su izborne krađe:

"Niko se nije referisao prema tome da se treba doći do istine, ko je imao koliko glasova. Imali smo apsolutne izlive srpstva, priču o izdajničkoj opoziciji i sve ono što je stalni narativ režima. Dodik je u jednom momentu rekao jednu veliku laž, da Republika Srpska ima sve više prijatelja u svijetu. Republika Srpska je zapravo pred totalnom izolacijom, sa nikada manje prijatelja, a jedan jedini prijatelj kojeg on ima je, nažalost, gospodin Milanović", smatra Vuković.

Poručio je da je slika bivših opozicionara bila otužna, u prvom redu bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, koji je nekada bio u opozicionim kolonama.

"To je čovjek koji je nekada istraživao rečenicu Željke Cvijanović da je kupila 'dva papka' i slao taj materijal na vještačenje, a sinoć se sa njom slika, što je još jedan apsurd politike ovdje", naveo je Vuković i za kraj poručio CIK-u da ne podliježe pritisku vlasti, nego da radi profesionalno, nezavisno i odluke donose u skladu sa zakonom.

Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske na izborima održanim 2. oktobra, navela je da nakon svih saznanja utvrđenih i kroz kontrolno brojanje, da su na svaka 3 od 4 biračka mjesta utvrđene ozbiljne nepravilnosti, i nakon informacije o falsifikovanim listićima, kaže da ne može i neće odustati od borbe.

"Imamo nepodudaranje brojeva, mijenjanje zapisnika, otvaranje vreća i sječenje žiletom, 'piši-briši' olovke, pravljenje nevažećih glasova tamo gdje se glasalo za mene, mjesto gdje batinaši izbacuju našeg posmatrača i baš tu meni kradu 240 glasova. Takvih biračkih mjesta ima mnogo, gdje postoji jasna, orkestrirana intencija da se Dodik digne, a ja spustim i tako te dvostruko pokradu", rekla je Trivićeva.

Navela je da joj u selu Krajišnik nisu samo upisali 0 glasova, nego su njenih 187 glasova rasporedili, upisujući 137 Kaliniću kao slučajno, ali da se na kontrolnom brojanju pokazalo da je još 50 upisano Dodiku.

"Da nije bilo brojanja bilo bi da Dodik ima 140 glasova, Kalinić 137, a ja 0, a stvarno stanje je da je imam 187, a Dodik 90 glasova. Vrlo sam zadovoljna jednom činjenicom, bez obzira kakav na kraju bio ishod: vreće su otvorene i svi oni koji su učestvovali u organizovanoj, sistemskoj pljački izbora, neće se tako lako izvući. Govori se da nisu ovo prvi izbori koje kradu i kao da je to nešto normalno. Ja kažem da nisu prvi izbori koji se kradu, ali jesu prvi izbori nakon kojih su otvorene vreće. Nakon ovoga ćemo to što neko misli da je normalno nazvati pravim imenom i reći da je to krivično djelo i da treba procesuirati sve koji su u tome učestvovali, od izvršilaca do nalogodavaca. Mi ne možemo reći da je to izborni proces koji je normalan. Krađa se dešavala na svim nivoima i podnijeli smo zahtjev da se ponovo broje glasovi i za ostale nivoe. Ako su se dešavale neregularnosti na izborima za nivo predsjednika, logično jepretpostaviti da se to radilo i na drugim", rekla je Trivićeva, ističući da samo brojanje neće utvrditi sve nepravilnosti, ali da se mogu utvrditi drugim vrstama ispitivanja, poput grafološkog.

