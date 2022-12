Radovan Višković objasnio šta planira nova Vlada RS u naredne četiri godine

Premijer RS Radovan Višković predstavio je danas pred poslanicima NSRS, iznoseći svoj ekspoze, koji će biti prioritetni zadaci nove Vlade Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Naveo je da su ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove Vlade RS: ekonomski rast, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika i demografska obnova RS.

Što se tiče ekonomskog rasta, Višković je najavio završetak projekta smanjenja neporeskih davanja, optimizaciju administrativnih procedura, suzbijanje sive ekonomije, uvođenje novih mjera podrške tehnološkom razvoju, unapređenje institucionalnog okvira za podršku privredi, te znapređenje tržišta kapitala.

„Problemu sive ekonomije Vlada Republike Srpkske posvetiće dodatnu pažnju, kroz planske i redovne kontrole poslovanja privrednih subjekata, kontrole formiranja cijena, te kontrole isplate plata zaposlenima. Dodatno ćemo pooštriti kontrole Poreske uprave i Inspektorata, prvenstveno bazirajući se na način formiranja cijena proizvoda, neprijavljeni rad ili prijavljeni rad na manje vrijeme od punog radnog vremena, te na neprijavljene djelatnosti. Poseban izvor sive ekonomije, vezan za isplatu plata „na crno“, predstavlja izvlačenje dobiti iz preduzeća, tako da ćemo ovom pitanju posvetiti posebnu pažnju, kroz Zakon o porezu na dohodak. Izmjenama pravila o plaćanju gotovim novcem suzićemo obim poslovanja gotovim novcem, što će u značajnoj mjeri da dovede do smanjenja sive ekonomije i smanjenja nelojalne konkurencije. Poseban akcenat stavićeno na uvođenje novog postupka fiskalizacije“, kazao je Višković.

U cilju podrške privredi, Višković je najavio reorganizaciju ili kroz jačanje Ministarstva privrede i preduzetništva novim resorima ili u drugim ministarstvima prepoznati problem i osnažiti privrednu komponentu.

„Pored toga, izvršićemo izmjene u pojedinim resorima Vlade Republike Srpske, kako bi cijeli proizvodni proces objedinili na jednom mjestu. Preciznije rečeno, sa drvoprerađivačima smo već dogovorili da drvopreradu uspostavimo kao posebno odjeljenje u Ministarstvu poljoprivrede“, kazao je Višković.

Što se tiče digitalizacije, Višković je najavio izradu Registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstvo i javna preduzeća, bastavak reforme javne uprave, unapređenje Registra podsticaja privredi, digitalizaciju procesa sa jedinicama lokalne samouprave i digitalizaciju sektora osiguranja.

„Nova Vlada RS uspostaviće Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem i javna preduzeća, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u RS koji platu primaju iz javnih sredstava, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za izradu strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje na plate“, rekao je.

Posebna pažnja Vlade RS u narednom mandatnom periodu biće usmjerena na reformu javnih preduzeća i zasnivaće se na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta za efikasan nadzor i upravljanje javnim preduzećima, jačanje odgovornosti za uspješnost, te jačanje strateških javnih preduzeća i preduzeća od posebnog interesa.

„Definisaćemo srednjoročne ciljeve u vezi sa brojem zaposlenih u javnim preduzećima i izraditi planove racionalizacije broja zaposlenih“, dodao je Višković.

Višković je najavio i izradu Socijalne karte Republike Srpske, te reformu zdravstvenog sistema.

„U narednom periodu nastavićemo da izmirujemo neizmirene obaveze svake zdravstvene ustanove pojedinačno, da ih učinimo fiskalno održivim i da ih kao takve uključujemo u trezorski sistem poslovanja. Uvođenjem fiskalne odgovornosti i transparentnosti u zdravstveni sistem, stvorićemo neophodne uslove za sprovođenje strukturnih reformskih mjera, te na iznalaženju novih modela finansiranja i više „paketa“ zdravstvene zaštite“, istakao je premijer RS.

Najavio je i demografsku obnovu RS.

„Naša namjera je identična kao što smo to radili i u prethodnom periodu, a to je da u posebnu pažnju posvetimo mladim ljudima i mjerama podrške roditeljstvu, da nastavimo sa svim onim politikama koje su u prethodnom periodu uticale na poboljšanje položaja mladih, mjerama usmjerenim na usklađivanje porodičnog i profesionalnog života, ali i da zajednički radimo na politikama koje će dugoročno dovesti do povećanja motivacije za ostanak na području RS“, kazao je Višković.

Govoreći o kontinuiranom padu broja učenika, kao i kontinuiranom rastu broja zaposlenih u obrazovanju u proteklih deset godina, najavio je preusmjeravanje sredstava koja se trenutno troše na plate na modernizaciju nastavnih procesa.

Višković je najavio i novi „Paket mjera za mlade“ sa fokusom na mjere povrata poreza i doprinosa za novozaposlene radnike u novoosnovanim kompanijama za prvu godinu poslovanja, čiji vlasnici su mladi, te subvencijama za kupovinu prve nekretnine.

Viškovič je podvukao da su najvažniji projekti RS u oblasti energetike - Hidroelektrana Dabar, HE Buk Bijela, HE Foča, HE Paunci, Bistrica, te solarne i vjetroelektrane.

Što se tiče evropskih integracija, Višković je kazao da će Brisel i u novoj Vladi imati pouzdanog partnera, uz uslov punog poštovanja njenog ustavnog položaja i nadležnosti.

„S druge strane, po pitanju eventualnog članstva u NATO, nova Vlada će se kretati isključivo u okvirima koje je definisala Narodna skupština, a to je vojna neutralnost, i mi ćemo po ovom pitanju u potpunosti pratiti stavove Republike Srbije“, podvukao je.

Dodao je da će i nova Vlada insistirati na stavu da Кancelarija Visokog predstavnika u BiH treba biti zatvorena, kao i da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH.

„Smatramo da ovakvo djelovanje nema veze ni sa pravom, niti sa pravdom, i ovakva zloupotreba Ustavnog suda BiH protiv RS i njenih institucija neće donijeti nikakav napredak BiH“, zaključio je.

(Mondo)