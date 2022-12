Višković: Spreman sam da budem obješen u centru Banjaluke, ako...

U Narodnoj skupštini RS se danas, tokom poslaničke rasprave o novoj Vladi RS, ponovo povela priča o nekretninama na Jahorini u vlasništvu osoba navodno povezanih sa premijerom RS Radovanom Viškovićem.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Poslanik Nebojša Vukanović je tražio od Viškovića informacije o spornim parcelama i nekretninama na Jahorini, tvrdeći da su u vlasništvu firme „Laking“, čiji je vlasnik blizak Viškoviću.

Međutim, Višković je oštro odbacio sve špekulacije o tome da ima bilo kakvu imovinu na Jahorini.

„Pozivam sve istražne organe da ove navode ispitaju, a svu tu moju imovinu prepišu na Republiku Srpsku. Ovo je gnusna laž, to nije tačno i nema veze sa životom. Nemam nikakvu imovinu, ni jedan kvadrat nemam na Jahorini, niti moja bliža ili šira porodica“, istakao je Višković.

Podvukao je da insistira da Vukaković podnese prijavu ukoliko ima takve sumnje.

„Spreman sam da budem obješen u centru Banjaluke ako je tačno to što ti i tvoja grupa pištete. To nema veze sa životom. Svaki dan čujem da imam hotele, apartmane, pa odvedite i mene jednom da mi pokažete gdje je to moje, pa da naredni vikend tamo provedem“, rekao je Višković.

