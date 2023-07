Dodik nakon najave Šmitovog obraćanja: Danas će stranci trajno podijeliti BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će stranci danas trajno podijeliti BiH, te istakao da je san slobodna Srpske, a ne zablude u BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Tu smo zato što moramo i jer je tako rekao međunarodni mirovni ugovor. Nismo tu da nas neki Švabo koji nema legitimitet maltretira godinama", rekao je Dodik u Bratuncu, gdje je obilježena 31 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Dodik je istakao da Republika Srpska ima pravo na imovinu i na slobodu, svidjelo se to nekome ili ne, podsjetivši da nepravdu trpe i Srbi na Kosovu i Metohiji.

"Ne zagovaram sukobe i neće ih biti. Republika Srpska ima međunarodne prijatelje, više nego ikada do sada, ali i iste neprijatelje koje je imala do sada. To su američki i britanski ambasador u BiH. Ovdje se to mora znati. Republika Srpska će poštovati međunarodni sporazum koliko bude poštovan od drugih", dodao je Dodik.

On je naglasio da stranci i Sarajevo pripremaju završnu fazu oduzimanja imovine Republici Srpskoj, te naveo da ako nema imovine, nema ni Republike Srpske.

"Mi znamo kako ćemo je odbraniti. Nikakve odluke nećemo prihvatiti, ni Ustavnog suda ni neimenovanog visokog predstavnika", kaže Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je politika Srpske poštovanje Dejtonskog sporazuma u onom dijelu u kojem nije zloupotrebljen.

"Oteli su Srbima 90 institucija, a naučeni time sada bi oteli rijeke, šume, polja, a kasnije i škole. Istjerali su 157.000 Srba iz Sarajeva. Tamo nismo dobrodošli, a trude se da prikažu drugačije", rekao je Dodik.

Dodik kao primjer navodi da je na tabli iznad jame u koju su bačeni Srbi ispisano da su stradali građani Sarajeva, te da je isto učinjeno i Srbima koji su ubijeni u Bihaću u Drugom svjetskom ratu.

"Hoću suživot u miru i da znam gdje je Republika Srpska. Neće iz Sarajeva uspjeti da ovladaju Republikom Srpskom. Ovo je naš grunt i tako će i ostati. Napore koje ulaže predsjednik /Srbije Aleksandar/ Vučić da osigura sigurnost i mir, tako i mi moramo. Naša budućnost je olovka, glas, okupljanje. Nikakvi više sukobi. Nisam predsjednik sukoba, ali jesam predsjednik koji čuva Republiku Srpsku. Slobodno će živjeti Republika Srpska, Srbija i Ruska Federacija", zaključio je Dodik.

(Srna/Mondo)