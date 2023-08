Stanivuković obećao: Besplatan parking u Banjaluci za sve 7 dana

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas da će potpisati pravilnik po kome će narednih 7 dana biti besplatan parking na cijeloj teritoriji grada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Ne dozvoljavamo bilo koju vrstu laži o Gradskoj upravi. Stoga moramo da odgovorimo pravovremeno. Vidim da je predsjednik Skupštine Grada morao da podnese krivičnu prijavu, jer mi se čini da direktor Univerzitetsko kliničkog centra (Vlado Đajić) više glumi gradonačelnika nego direktora tog centra", rekao je Stanivuković, osvrćući se na krivičnu prijavu koju je danas protiv njega podnio predsjednik Skupštine Grada, Ljubo Ninković.

Osvrćući se na korekcije zona i tarifa parkinga u Banjaluci, gradonačelnik je još jednim poručio da je precizirano da je to ovlaštenje gradonačelnika.

"To je doneseno na osnovu člana 83. Statuta Grada Banjaluke, Službeni glasnik Grada Banjaluke broj 14/18 i 9/19 i člana 22. Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Banje Luke (Službeni glasnik Grada Banja Luka, broj 20/17, 16/21), gradonačelnik Banjaluke donosi Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području Banjaluke. Te pravilnike su ranije donosili samostalno gradonačelnici, koji su mijenjali zone i cijene. To je 2002. godine uradio gradonačelnik Davidović, 2014. godine Gavranović, a nakon njega i 2017. godine Igor Radojičić, koji je uveo i nultu zonu Pravilnikom bez saglasnosti Skupštine Grada", istakao je.

Poručio je kako je u tom slučaju riječ o još jednoj krivičnoj prijavi, koja nije validna.

"Bitno je da se predstavi njihovo mišljenje da hoće da plasiraju kako nešto ne valja. Mi poštujemo sve pravilnike koji su na snazi, tako se i ponašamo", ističe on.

Dodao je kako predsjednik i sekretar Skupštine treba da odgovaraju pred zakonom i narodom, jer sva važna pitanja su i dalje na čekanju.

"Sva važna pitanja su i dalje na čekanju. Prošlo je preko 50 i više dana otkako ništa nije objavljeno u Službenom glasniku, jer ne žele da nađu rješenje. Paradoks je da ulazimo u peti mjesec da nijedan akt nije potpisan, dokumenti su ništavni jer je sekretar na bolovanju. Niko ne zna do kada i to ih ne interesuje što je Banja Luka u 100 postotnoj blokadi", kazao je.

Upitao je da li se to desilo u ijednom drugom gradu, opštini, te da o tome treba da se govori.

"Nisam čuo odgovor na to, a ponoviću da je Banjaluka spremna da uvede besplatan parking, uz sve stvari koje su već besplatne – kad SNSD na različitim nivoima uradi bilo šta pozitivno – od ukidanja akciza, smanjenja cijene struje, bilo šta – to je jedino ispravno", kazao je on.

Zato će, kako je najavio – povući prvi potez.

"Donijeću odluku da parking u Banjaluci bude sedam ili deset dana besplatan za sve. Želimo da dokažemo da nam je cilj da mijenjamo kulturu saobraćaja, a ne da punimo budžet. U tom periodu i oni imaju mogućnost da urade nešto dobro. Treba da se takmičimo ko je bolji", kaže Stanivuković.

Najavio je najavio je da će ovih dana održati sastanak sa predstavnicima Skupštine Grada u vezi sa slučajem "Autoprevoza".

"To će biti važan radni sastanak, to je strateško pitanje i na takvo pitanje treba odgovor da da Skupština Grada i gradonačelnik. Ako dođe do deložacije treba da idemo u to svi zajedno", dodao je.

