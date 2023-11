"Ne pozivamo na secesiju": Višković na skupu "Branimo Srpsku"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras u Istočnom Sarajevu da je narodni miting "Branimo Srpsku" poruka mira i poruka svima da, ukoliko žele budućnost BiH, moraju uvažiti srpski narod, sjesti za sto i dogovarati se.

Navodeći da se skup održava nakon što su prethodno mitinzi istog naziva održani širom Republike Srpske, Višković je istakao da je odziv građana koji dolaskom šalju poruku da stoje iza svojih institucija i Republike Srpske - najbolja slika i najbolja poruka onima koji jurišaju na institucije i Srpsku.

"Već sutra je i godišnjica Djetona. U Dejtonu je Republika Srpska unijela svoju državnost, u tom momentu smo bili sa svim atributima države", rekao je Višković novinarima prije početka mitinga "Branimo Srpsku".

Ocijenivši da je najveće dostignuće Dejtona prestanak ratnih dešavanja, Višković je naveo da je mirovnim sporazumom propisano kako da se BiH kreće u budućnosti.

"Ona se blizu 30 godina sa manje ili više uspjeha tako kretala, ali se u posljednjih godinu dana u velikom intenzitetu juriša na Republiku Srpsku i njenu imovinu koja je takođe dejtonska kategorija", naglasio je Višković i dodao da su mitinzi i pokrenuti kako bi se u kontaktu sa građanima ukazalo na opasnosti koje vrebaju Srpsku.

Navodeći da je sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović posjetio Spomen-crkvu na Veljinama, u Istočnoj Ilidži, u kojoj su upisana imena 2.793 poginula borca koji su dali živote za opstanak Srba na ovim prostorima, Višković je poručio da iz pijeteta prema tim žrtvama danas niko nema pravo da uradi bilo šta što će umanjiti državnost Srpske.

"Mi smo jedan od rijetkih naroda ili jedini u BiH koji se zaista zalaže za izvorni Dejton i Ustav, a ovi koji se kunu u BiH čine da taj Dejton izigraju i da ga prilagode svojim namjerama, a to ide dotle da ono što nisu ostvarili u ratu pokušavaju u miru", rekao je Višković.

On je naglasio da se sa skupa "Branimo Srpsku" šalju poruke mira.

"Ne pozivamo na secesiju, nemamo ništa protiv drugih naroda. Želimo poslati poruku da ukoliko žele budućnost ove zemlje moraju uvažiti Srbe, srpski narod. Mi smo za dijalog, dogovor, u interesu ove zemlje, za napredak svih građana koji ovdje žive", rekao je Višković.

Premijer Srpske je poručio da Srbi kroz istoriju nikad nisu bili osvajači, niti željeli tuđe, ali da će svoje braniti.

"Tu se došlo do `crvene linije` ispod koje niko od nas neće odstupiti milimetra. To nije prijetnja, to je dobronamjerna poruka - hajmo se uvažavati, sjesti i dogovoriti budućnost BiH", poručio je Višković.

U Istočnom Sarajevu je počeo narodni skup "Branimo Srpsku" koji je organizovan s ciljem podrške institucijama Republike Srpske u odbrani nadležnosti Republike.

Osim Viškovića, skupu prisustvuju i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u Vladi Srpske, narodni poslanici, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH, čelnici grada Istočno Sarajevo i opština u sastavu ovog grada.

Na narodnom skupu "Branimo Srpsku", koji se održava u Sportskoj dvorani na Trgu Srbija, okupio se veliki broj građana iz opština Istočnog Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije.

