Vučić: Ja sam mirotvorac, a Bećirović falsifikator koji je pisao knjige protiv Srba

"Samo pročitajte njegova djela da vidite kakav je to lažov i falsifikator"

Izvor: Lemouton Stephane/Pool/ABACA/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Beogradu da jeste mirotvorac i da Bošnjake ni BiH tokom 12 godina ničim nije uvrijedio, dok je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović falsifikator koji je pisao knjige protiv Srba.

"Samo pročitajte njegova djela da vidite kakav je to lažov i falsifikator. Ja njih razumijem, moraju da pronađu nekog većeg krivca jer ne mogu da objasne svojim biračima da ne mogu da pobijede Milorada Dodika, onda moraju da pronađu nekog drugog", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što je Bećirović njega označio kao "glavni problem u BiH".

On je poručio Bećiroviću da ne zna koliki mu je kompliment dao takvom izjavom, ali da ne može da mu uzvrati.

Vučić je rekao da Bećirović ne stoji iza najavljene rezolucije o Srebrenici već Nijemci, Englezi, Turci i neki drugi, ali da će se Srbija boriti.

"I to kada pobijedite, nisi to ti pobijedio i vi, već Nijemci, Englezi, Amerikanci i ostali, koji su nešto jači od Srbije. A to koliko vidjećemo, borićemo se!", rekao je Vučić, napominjući da da borba neće biti laka jer slijedi težak period, ali da će se Srbi boriti do posljednjeg trenutka.

On je zapitao šta je smisao toga, da li da ukinu Republiku Srpsku ili da osude srpski narod?

"Šta je smisao? Hoćete li dobiti veće žaljenje od Srba? A znači ne tražite to, tražite nešto drugo. Pokažite nam šta je to što tražite", rekao je Vučić na koferenciji za novinare nakon sastanka najvišeg rukovodstva Srbije i Republike Srpske u Vili "Mir".

On je istakao da ljudi ne poznaju srpski narod, koji će na dan kada se bude usvajala rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN pokazati koliko je ponosit i da nikada neće biti podjarmljen.

"Tih dana pozvaćemo sve naše građane, i Srbije i Srpske, i sve Srbe, svuda gdje god da žive, na svakom mjestu, da istaknu naše zastave, naša nacionalna obilježja", rekao je Vučić i dodao da će da pokažu da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da se ruše, ma koliko se trudili.

Vučić je rekao da će na prijedlog Dodika uputiti poziv i drugim Srbima u regionu na Vaskršnji sabor.

"Želimo da razgovaramo o jeziku, pismu i svemu drugom", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se po svaku cijenu mora sačuvati mir i međunarodni poredak, dodajući da su za srpski narod međunarodni zakoni jedina brana ukupnom nasilju moćnih koji bi da se peru za razne stvari.

Podsjetivši na incident u Novom Pazaru nakon završetka ramazanskog posta, Vučić je rekao da se mora čuvati mir po svaku cijenu sa Bošnjacima, jer oni nisu ni za šta krivi, jer su samo natjerani da moraju da slušaju propagandu Sarajeva.

Sastanku u Beogradu prisustovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i predsjednici parlamenata Nenad Stevandić i Ana Brnabić.

(Srna)