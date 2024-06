Dodik o američkim sankcijama: "Nema većih mafijaša od njih"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da obrazloženje novog paketa američkih sankcija pojedincima i preduzećima iz Srpske i Srbije sadrži niz laži i propagandnih trikova koji treba da asociraju na mafiju, mrežu i sistem finansiranja.

"Sve su to laži, apsolutno. Amerikanci to koriste kada nemaju nikakve dokaze i to govori da lažu", rekao je Dodik novinarima na Jahorini.