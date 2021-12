Doček 1979. kod Tita na Brionima: Čola pjeva, Lokice plešu, Banjalučanka ljubi... (FOTO)

Jedna od najpoznatijih Titovih rezidencija nalazila se u nacionalnom parku Brioni, na jadranskom ostrvu Vanga u Hrvatskoj.

Upravo ovdje je bivši maršal SFR Jugoslavije proveo doček 1979. godine, sudeći po fotografiji koja je isplivala nakon dosta vremena i obradovala pratioce lika i djela Tita.

Tito sa Elenor Ruzvelt na Brionima, Tito sa Fidelom Kastrom na Brionima, Tito sa Sofijom Loren i engleskom kraljicom Elizabetom Drugom - ovakvi naslovi su punili stranice novina tokom Titove vladavine.

Na fotografiji, vidimo Josipa Broza u društvu pet pripadnica "Lokica", ali i pop megazvijezde Zdravka Čolića u vrijeme kada je harao binama i koncertnim halama bivše Juge.

Doček Nove 1979. na Brojunima. Čola, Lokice, pudlica i drug Predsednik.

Zdravko Čolić je tokom svoje karijere otpjevao mnogo hitova, a među njima se našao i onaj čuveni "Druže Tito, mi ti se kunemo".

Pjesma koju je komponovao Đorđe Novković, tekst je napisala Mira Alečković prvi se put pojavila 1977. godine i izvedena je na Jugoslovenskom festivalu revolucionarne i rodoljubive pjesme, a nedugo nakon Titove smrti postala je hit i prodata je u više od 300.000 primjeraka.

"To da vojnik pjeva Titu na Brionima nije baš bila česta pojava. Poslije mjesec i po dana u vojsci zove me ekipa iz Doma armije da nastupim pred Titom. Nastupili smo nakon njegovog novogodišnjeg govora - djevojke u trikoima, Lokice, i ja u uniformi i kratko podšišan. Tito nam je svima čestitao Novu godinu. Pjevačica Sandra Kulier iz Banjaluke ga je poljubila i namjerno ostavila karmin na njegovom obrazu, a onda ga obrisala. A Tito joj kaže: 'Navikao sam ja.' A meni je dobacio: 'Dobro je tebi, vojniče, vojska na zaduženjima, a ti sa djevojkama u trikoima i pjeva se.' Ali to je bilo njegovo zezanje. Sve to je bilo krajnje pozitivno", rekao je svojevremeno Zdravko Čolić u ispovijesti za Nedeljnik.

O SANDRI KULIER

Sandra Kulier je pjevačica rođena u Banjaluci, gdje je krajem 1960-ih napravila svoje muzičke početke, da bi se uskoro preselila u Zagreb i tu nastavila, ne baš previše zapaženu i uspješnu karijeru.

Svojih pet minuta slave (pored gore pomenute epizode sa Titom) dočekala je izbijanjem rata 1990-ih godina, kada postaje jedna od zvijezda tv emisije "Gardijada", u kojoj je izvodila hrvatske patriotske hitove.

Nakon završetka rata Sandra vrlo brzo pada u zaborav, a zadnje godine svog života (preminula je 2018.) preživljavala je tako što je čistila stubišta po zagrebačkim soliterima...

Ovako je izgledala 90-ih...

