Milanović: Kriza u Ukrajini je stvorena zbog američke unutrašnje politike

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kaže da Hrvatska nema i neće imati ništa sa krizom u Ukrajini i naglašava da će u slučaju eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine povući do posljednjeg hrvatskog vojnika. Smatra da Ukrajini nije mjesto u NATO.

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

Na pitanje novinara kako će se Hrvatska postaviti u slučaju da dođe do eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine, Zoran Milanović je istakao da Hrvatska nema ništa sa tim.

"Gledam izvještaje prema kojima NATO pojačava prisutnost i šalje nekakve izvidničke brodove. Mi sa tim nemamo ništa i nećemo imati ništa, to garantujem. Nećemo slati nikoga, a ukoliko dođe do eskalacije, povući ćemo do posljednjeg hrvatskog vojnika", rekao je Milanović.

Smatra da sukob nema veze sa Rusijom i Ukrajinom, već sa dinamikom američke unutrašnje politike i Džozefom Bajdenom kojeg je, podsjeća, podržao jedini u Evropi.

Ipak, ističe da po pitanju međunarodne bezbjednosti vidi nekonzistentnost i opasno ponašanje.

"Ovi događaji se dešavaj u predsoblju Moskve, glavnog grada Rusije. Aranžman koji će voditi računa o bezbjednosnim interesima Rusije se itekako mora naći i naći će se. Načini i modaliteti postoje da se Ukrajina sačuva kao čitava država ili barem 99 odsto i da joj se ekonomski pomogne", smatra Milanović.

Kaže da je nova američka adiministracija pod pritiskom svojih "jastrebova" ali i republikanaca, koji su, kako kaže, do juče opravdavali Trampovu ziherašku politiku prema Moskvi, da se prema Rusiji postavi čvrsto.

Milanović smatra i da je legalno izabrani predsjednik Ukrajine Viktor Januković, za kojeg kaže da je "muljator koji je sjedio na tri stolice", svrgnut 2014. godine u državnom udaru koji su podsticali Evropska unija i Vašington, a što je, kako kaže, rezultiralo "okupacijom Krima".

"Suočeni smo sa ozbiljnom krizom iza koje prije svega stoji dinamika američke unutrašnje politike", ponovio je Milanović.

Naglašava da vidi način da se Ukrajini ugodi i da bude sigurna kao Finska, Austrija ili Švedska i ističe da Ukrajini nije mjesto u NATO.

"Što se tiče hrvatske vojske, ništa od toga. Hrvatska neće u tome sudjelovati. Hrvatska se od toga mora maknuti kao od požara, neće biti vatrogasac", naglasio je Milanović odgovarajući na pitanja novinara nakon posjete fabrici "Kraš" koja slavi 110 godina postojanja.

(RTS/Index.hr)