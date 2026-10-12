Kamere snimile učitelja u školi kako pipa djevojčicu (14): Skandal u Zagrebu, manijak postavio jezivo pitanje

Učitelj osnovne škole u Zagrebu osuđen zbog sek**alnog uznemiravanja maloljetne djevojčice.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Bivši učitelj (65) jedne osnovne škole u Zagrebu u Hrvatskoj osuđen je na 10 mjeseci uslovne kazne zbog sek**alnog uznemiravanja maloljetne učenice (14), piše "Jutarnji list". Učitelj, koji je u međuvremenu otišao u penziju, je prihvatio kaznu Opštinskog suda u Zagrebu.

Kako se navodi u optužbi, uznemiravanje maloljetne učenice trajalo je više mjeseci, od proljeća do jeseni 2025. godine. Penzionisani učitelj je učenicu, kojoj je predavao u nižim razredima, neprimjereno dodirivao rukama po leđima i komentarisao je kako je lijepa.

Pitao ju je i da li ima dečka uz komentar "da mu je žao što nije mlađi". Situacija je kulminirala kada je nastavio da je dodiruje i kada joj je predložio da pronađu neko tajno mjesto poput podruma.

Na svu sreću, učiteljice iz iste škole su vidjele sve na sigurnosnim kamerama i prijavile su kolegu. Učitelj se u međuvremenu penzionisao i osuđen je na 10 mjeseci uslovne kazne, a mora da plati i 100 evra sudskih troškova.

(Mondo)