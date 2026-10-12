Minimalac skače na 14 evra po satu: Od januara povišice za milione radnika u Njemačkoj

Od 1. januara 2027. godine, minimalna zarada u Njemačkoj biće 14,60 evra po satu, uz povećanje od 13,88 odsto u dva koraka.

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Zakonska minimalna zarada u Njemačkojod 1. januara 2027. godine iznosiće 14,60 evra bruto po satu, saopštila je Savezna vlada Njemačke.

Minimalna satnica od 1. januara 2026. godine iznosi 13,90 evra bruto. Kako navode iz vlade, ukupno povećanje u dva koraka iznosi 13,88 odsto i obuhvata više od šest miliona ljudi koji trenutno zarađuju manje od 13,90 evra po satu.

O visini minimalne zarade odlučuje nezavisna Komisija za minimalnu platu, koju čine predsjedavajući, po tri predstavnika poslodavaca i sindikata, kao i dva savjetodavna člana iz akademske zajednice. Komisija je prijedlog o povećanjuu dva koraka predstavila u junu 2025. godine, a vlada ga je, u skladu sa Zakonom o minimalnoj plati, sprovela uredbom.

Komisija prilikom donošenja odluke procjenjuje koja visina minimalca pruža odgovarajući nivo zaštite radnicima, omogućava poštenu konkurenciju na tržištu i ne ugrožava stopu zaposlenosti. Pritom se, prema zakonu, orijentiše prema rastu zarada koje su sindikati i poslodavci ugovorili kolektivnim ugovorima. To znači da minimalna plata, sa određenim zakašnjenjem, prati povećanja koja su radnici već ostvarili u pojedinim sektorima.

Od januara 2025. godine, u skladu sa poslovnikom Komisije, u obzir se uzima i referentna vrijednost od 60 odsto bruto medijalne zarade radnika sa punim radnim vremenom.

Medijalna plata predstavlja iznos koji zaposlene dijeli na dvije jednake polovine, jedna polovina zarađuje više, a druga manje od tog iznosa. Za razliku od prosječne plate, na medijalnu ne utiču u velikoj mjeri izuzetno visoke plate malog broja zaposlenih.

Ova vrijednost proističe iz Direktive Evropske unije o adekvatnim minimalnim platama iz 2022. godine, koja kao uobičajena međunarodna mjerila navodi 60 odsto bruto medijalne i 50 odsto bruto prosječne plate.

U Njemačkojće porasti i gornja granica za dodatni posao (tzv. mini-job). Sa sadašnjih 603 evra mjesečno, od 2027. godine iznosiće 633 evra. Ova granica se od 2022. godine automatski usklađuje sa svakim povećanjem minimalne satnice, kako bi se uz minimalnu platu moglo raditi tačno 10 sati nedjeljno.

U 2026. godini zaposlenja sa mjesečnom zaradom između 603,01 i 2.000 evra smatraju se poslovima u prelaznoj zoni (midi-job), u kojoj radnici plaćaju umanjene doprinose za socijalno osiguranje.

Opšta zakonska minimalna zarada u Njemačkoj primjenjuje se od 2015. godine. Ona se, između ostalog, ne odnosi na učenike na stručnom osposobljavanju, preduzetnike i samostalne djelatnike, kao ni na volontere.

(Mondo)