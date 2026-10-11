Ova zemlja je proglašena najboljom za život u penziji: Iznenadiće vas koje države su još na listi

Urugvaj proglašen najboljom zemljom za život u penziji.
Mnogi maštaju da će penziju provesti na nekom idiličnom mjestu, van mjesta u kom su proveli cijeli radni vijek, a Urugvaj je, vjerovali ili ne, proglašen najboljom zemljom za život u penziji, piše britanski "Dejli Mejl".
Istraživanje je objavio "Globar Retirement Report" na osnovu ispitivanja kvaliteta života, mobilnosti i državljanstva, poreza, procedura i troškova života.
Ove godine je prvo mjesto zauzeo Urugvaj. Na spisku prvih 10 pozicija nalaze se evropske i udaljene destinacije.
Koje zemlje su najbolje za život u penziji?
Urugvaj je zauzeo prvo mjesto na listi najbolji zemalja za život u penziji. Naredne četiri su:
- Mauricijus - brojne plelijepe plaže, bogata kultura, umjereni troškovi i stopa poreza od 15 odsto čine Mauricijus vrlo privlačnim. Državljanstvo se dobija nakon sedam godina, a potrebni su mjesečni prihodi od oko 1.780 evra.
- Španija - pješčane plaže, lijepo vrijeme, brojna turistička mjesta za obilazak i umjereni troškovi života. Poreske stope nisu najbolje, a mjesečno je potrebno 2.000 evra za normalan život.
- Kostarika - tropske džungle, lijepo vrijeme, brojne plaže i niski zahtjevi za primanja - oko 890 evra je sve što se traži. Troškovi su oko 1.820 evra mjesečno - kirija može da bude oko 850 evra, dok se za obroke u restoranima (ako se često ide) izdvaja do 150 evra.
- Portugal - D7 viza za osobe sa pasivnim prihodima je kvalifikovala ovu zemlju visoko na ovoj listi, kao i razvijen privatni zdravstveni sektor. Tu su i povoljna klima i niska stopa kriminala, dok je za finansije dosta povoljna situacija - prosječni troškovi su 1.500 evra, a što se tiče prihoda, dovoljo je oko 850 evra mjesečno.
Koje zemlje su još na listi?
Na listi najboljih zemalja za život u penziji nalazi se još 40 država. To su:
- Paragvaj
- Letonija
- Andora
- Italija
- Grčka
- Čile
- Novi Zeland
- Austrija
- Albanija
- Brazil
- Argentina
- Panama
- Kipar
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Malta
- Francuska
- Salvador
- Peru
- Malezija
- Irska
- Honduras
- Gvatemala
- Dominikanska Republika
- Nikaragva
- Zelenortska Ostrva
- Belize
- Zambija
- Kolumbija
- Namibija
- Meksiko
- Maroko
- Filipini
- Južnoafrička Republika
- Kambodža
- Kenija
- Ekvador
- Bahrein
- Indonezija
- Šri Lanka
- Turska
- Tajland
(Mondo)