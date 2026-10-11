Ova zemlja je proglašena najboljom za život u penziji: Iznenadiće vas koje države su još na listi

Urugvaj proglašen najboljom zemljom za život u penziji.

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Mnogi maštaju da će penziju provesti na nekom idiličnom mjestu, van mjesta u kom su proveli cijeli radni vijek, a Urugvaj je, vjerovali ili ne, proglašen najboljom zemljom za život u penziji, piše britanski "Dejli Mejl".

Istraživanje je objavio "Globar Retirement Report" na osnovu ispitivanja kvaliteta života, mobilnosti i državljanstva, poreza, procedura i troškova života.

Ove godine je prvo mjesto zauzeo Urugvaj. Na spisku prvih 10 pozicija nalaze se evropske i udaljene destinacije.

Koje zemlje su najbolje za život u penziji?

Urugvaj je zauzeo prvo mjesto na listi najbolji zemalja za život u penziji. Naredne četiri su:

Mauricijus - brojne plelijepe plaže, bogata kultura, umjereni troškovi i stopa poreza od 15 odsto čine Mauricijus vrlo privlačnim. Državljanstvo se dobija nakon sedam godina, a potrebni su mjesečni prihodi od oko 1.780 evra.

- brojne plelijepe plaže, bogata kultura, umjereni troškovi i stopa poreza od 15 odsto čine Mauricijus vrlo privlačnim. Državljanstvo se dobija nakon sedam godina, a potrebni su mjesečni prihodi od oko 1.780 evra. Španija - pješčane plaže, lijepo vrijeme, brojna turistička mjesta za obilazak i umjereni troškovi života. Poreske stope nisu najbolje, a mjesečno je potrebno 2.000 evra za normalan život.

- pješčane plaže, lijepo vrijeme, brojna turistička mjesta za obilazak i umjereni troškovi života. Poreske stope nisu najbolje, a mjesečno je potrebno 2.000 evra za normalan život. Kostarika - tropske džungle, lijepo vrijeme, brojne plaže i niski zahtjevi za primanja - oko 890 evra je sve što se traži. Troškovi su oko 1.820 evra mjesečno - kirija može da bude oko 850 evra, dok se za obroke u restoranima (ako se često ide) izdvaja do 150 evra.

- tropske džungle, lijepo vrijeme, brojne plaže i niski zahtjevi za primanja - oko 890 evra je sve što se traži. Troškovi su oko 1.820 evra mjesečno - kirija može da bude oko 850 evra, dok se za obroke u restoranima (ako se često ide) izdvaja do 150 evra. Portugal - D7 viza za osobe sa pasivnim prihodima je kvalifikovala ovu zemlju visoko na ovoj listi, kao i razvijen privatni zdravstveni sektor. Tu su i povoljna klima i niska stopa kriminala, dok je za finansije dosta povoljna situacija - prosječni troškovi su 1.500 evra, a što se tiče prihoda, dovoljo je oko 850 evra mjesečno.

Koje zemlje su još na listi?

Na listi najboljih zemalja za život u penziji nalazi se još 40 država. To su:

Paragvaj

Letonija

Andora

Italija

Grčka

Čile

Novi Zeland

Austrija

Albanija

Brazil

Argentina

Panama

Kipar

Ujedinjeni Arapski Emirati

Malta

Francuska

Salvador

Peru

Malezija

Irska

Honduras

Gvatemala

Dominikanska Republika

Nikaragva

Zelenortska Ostrva

Belize

Zambija

Kolumbija

Namibija

Meksiko

Maroko

Filipini

Južnoafrička Republika

Kambodža

Kenija

Ekvador

Bahrein

Indonezija

Šri Lanka

Turska

Tajland

(Mondo)