Preminulo novorođenče u Novom Pazaru: Bolnica se oglasila saopštenjem, ispituju se sve okolnosti tragedije

Opšta bolnica Novi Pazar saopštila je da će biti ispitane sve okolnosti smrti novorođenčeta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Opšta bolnica Novi Pazar oglasila se povodom smrti novorođenčeta u 40. nedjelji trudnoće, koja se dogodila 30. oktobra 2026. godine na Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo ove zdravstvene ustanove. Kako je saopšteno, obdukcija je već obavljena, dok će konačan uzrok smrti biti poznat nakon završetka svih analiza.

Prema navodima bolnice, obdukciju je na patologiji obavio iskusni specijalista sudske medicine, a uzeti su i uzorci tkiva za patohistološku analizu.

"Konačan uzrok smrti biće saopšten nakon završetka kompletne histopatološke i laboratorijske obrade", navodi se u saopštenju.

Formira se posebna komisija

Rukovodstvo bolnice najavilo je formiranje posebne Komisije za vanredni unutrašnji stručni nadzor, koja će detaljno ispitati okolnosti prijema i zbrinjavanja porodilje, kao i sam tok porođaja.

Komisija će uzeti izjave od načelnice odjeljenja, dežurnih lekara, ginekologa i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu, praćenju i porođaju.

Kako je navedeno, o svim utvrđenim činjenicama i preduzetim koracima biće bez odlaganja obaviješteni nadležni pravosudni organi.

Najavljene sankcije ukoliko se utvrde propusti

Iz Opšte bolnice Novi Pazar izrazili su najdublje žaljenje zbog tragičnog događaja i saučešće porodici preminulog novorođenčeta.

"Rukovodstvo ustanove odlučno je da preduzme sve zakonom predviđene korake kako bi se objektivno, nepristrasno i transparentno rasvetlile sve okolnosti ovog događaja", navodi se u saopštenju.

Iz bolnice su poručili da će, ukoliko komisija ili nadležni organi utvrde bilo kakve propuste ili nestručno postupanje, svi odgovorni biti najstrože sankcionisani u skladu sa zakonom.

Uzrok smrti novorođenčeta za sada nije zvanično utvrđen, a više informacija očekuje se nakon završetka obdukcijskih analiza i stručnog nadzora.

(Mondo)