Predložen pritvor za ženu osumnjičenu da je krala po banjalučkim trgovinama: Napravila štetu veću od 3.600 KM

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo predložilo je Osnovnom sudu u ovom gradu pritvor za ženu čiji su inicijali J.M. (35), osumnjičenu da je u oktobru krala po trgovinama na području Banjaluke i napravila štetu od 3.667 KM.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Tužilac je predložio pritvor zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičena ponoviti krivično djelo krađa, saopšteno je danas iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pritvor je predložen u subotu, 31. oktobra.

Krađe su počinjene 3, 28. i 29. oktobra.

(Mondo)