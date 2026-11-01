Ljubuški: Pijan vrijeđao policajku, njenog kolegu udario i prijetio mu smrću

Potvrđena optužnica protiv V.Č. u Ljubuškom. Pijan napao policajce tokom kontrole vozila, policajku nazvao kozom, a policajca udario šakom u grudi uz prijetnje smrću.

Izvor: MUP TK

Opštinski sud u Ljubuškom potvrdio je optužnicu protiv V.Č. zbog sumnje da je tokom vršenja službene dužnosti fizički napao policajca, zadao mu udarac šakom u grudi uz prijetnje smrću, dok je policijsku službenicu prethodno izvrijeđao.

Optužnim aktom Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona iz Širokog Brijega osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo napada na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije BiH.

Incident se odigrao 29. novembra 2024. godine, oko 1.50 časova poslije ponoći na području Ljubuškog. Pripadnici lokalne Policijske uprave zaustavili su vozilo radi redovne saobraćajne kontrole, kojim je upravljao S.Z.

Testiranjem je utvrđeno da je vozač bio u alkoholisanom stanju sa 1,32 g/kg alkohola u organizmu, nakon čega je policajka F.V. počela sa izdavanjem prekršajnog naloga.

Uvrede, prijetnje otkazom i fizički napad

U tom trenutku, V.Č. je sa suvozačevog sjedišta napustio automobil i prišao policijskoj službenici, uputivši joj uvredljive riječi: „Kozo, baš si se prolipšala otkako si u policiji.“

Odmah zatim okrenuo se prema njenom kolegi D.P., zahtijevajući objašnjenje u vezi sa navodnim pričama o poslovima sa drogom u koje su umiješani on i njegov otac. Nakon što ga je policajac upozorio da to nije predmet postupanja, optuženi mu je zaprijetio: „Hoćeš odmah da dobiješ otkaz ili natenane, koji će ti namjestiti moj rođak P.S.“

Eskalacija je uslijedila kada se V.Č. agresivno unio u lice službeniku D.P., udario ga zatvorenom šakom u predio grudnog koša i zaprijetio: „Majmune, ubiću te.“

Policajci su ga savladali upotrebom sile, stavili pod kontrolu i priveli u službene prostorije Policijske uprave Ljubuški. Provjerom na alkometru osumnjičenom V.Č. izmjereno je 1,36 g/kg alkohola u krvi.