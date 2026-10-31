Stravičan sudar sa traktorom u Italiji: Državljanka BiH preminula u bolnici, vozač poginuo na licu mjesta

Državljanka BiH Zorka Plećaš (72) preminula je u bolnici u Udinama od povreda zadobijenih u stravičnom sudaru automobila i traktora na sjeveru Italije. U istom udesu, na licu mjesta poginuo je vozač automobila u kojem se nalazila.

Izvor: Screenshot/ilfriuli.it

Bilans teške saobraćajne nezgode koja se u petak dogodila na regionalnom putu time se pogoršao, jer su ljekari u bolnici Santa Marija dela Mizerikordija izgubili bitku za život sedamdesedvogodišnje žene.

Kako prenose italijanski mediji, ona se nalazila na mjestu suvozača u automobilu "fijat brava" kojim je upravljao Italijan Pjerantonio Poleto (77). On je od siline udara poginuo na licu mjesta.

Nesrećna žena je nakon sudara izvučena u kritičnom stanju, te je helikopterom hitno prebačena u Udine i smještena na odjeljenje intenzivne njege. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja da joj spasu život, povrede su bile preteške i njeno srce je prestalo da kuca nekoliko časova nakon prijema.

Tragedija se dogodila oko 15.30 časova na ravnom dijelu puta. Automobil u kojem se nalazio par direktno se sudario sa traktorom koji se kretao iz suprotnog smjera, udarivši u njegov lijevi prednji točak. Vozač poljoprivredne mašine, šezdesettrogodišnji mještanin, prošao je praktično bez povreda.

Karabinjeri intenzivno rade na rasvjetljavanju tačnih okolnosti i dinamike ovog sudara. Prema prvim informacijama, jedna od glavnih pretpostavki je da je vozača automobila zaslijepilo jako sunce, s obzirom na to da je u to doba dana bilo veoma nisko.