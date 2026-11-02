Pao sa kokainom: Policija u Novom Gradu oduzela 29 paketića droge od osumnjičenog (FOTO)

Policija u Novom Gradu uhapsila je O.P. iz ovog grada nakon što je prilikom kontrole kod njega pronađeno i oduzeto 29 paketića kokaina. Osumnjičeni se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.
Pripadnici Policijske stanice Novi Grad su 31. oktobra uhapsili O.P. iz ovog grada, zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima.
"Kontrolom lica pronađeno je i oduzeto 29 PVC pakovanja bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, ukupne bruto mase 25,5 grama", navodi se u saopštenju.
Kako pojašnjavaju iz prijedorske Policijske uprave, uhapšeno lice se sumnjiči da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog O.P. nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.