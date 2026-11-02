Pao sa kokainom: Policija u Novom Gradu oduzela 29 paketića droge od osumnjičenog (FOTO)

Policija u Novom Gradu uhapsila je O.P. iz ovog grada nakon što je prilikom kontrole kod njega pronađeno i oduzeto 29 paketića kokaina. Osumnjičeni se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Izvor: PU Prijedor

Pripadnici Policijske stanice Novi Grad su 31. oktobra uhapsili O.P. iz ovog grada, zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima.

"Kontrolom lica pronađeno je i oduzeto 29 PVC pakovanja bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, ukupne bruto mase 25,5 grama", navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju iz prijedorske Policijske uprave, uhapšeno lice se sumnjiči da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog O.P. nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.