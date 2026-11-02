logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao sa kokainom: Policija u Novom Gradu oduzela 29 paketića droge od osumnjičenog (FOTO)

Pao sa kokainom: Policija u Novom Gradu oduzela 29 paketića droge od osumnjičenog (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Novom Gradu uhapsila je O.P. iz ovog grada nakon što je prilikom kontrole kod njega pronađeno i oduzeto 29 paketića kokaina. Osumnjičeni se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Pao sa kokainom: Policija u Novom Gradu oduzela 29 paketića droge od osumnjičenog (FOTO) Izvor: PU Prijedor

Pripadnici Policijske stanice Novi Grad su 31. oktobra uhapsili O.P. iz ovog grada, zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima.

"Kontrolom lica pronađeno je i oduzeto 29 PVC pakovanja bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, ukupne bruto mase 25,5 grama", navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju iz prijedorske Policijske uprave, uhapšeno lice se sumnjiči da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog O.P. nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga Novi Grad kokain

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ