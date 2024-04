Ovaj kineski automobil prelazi hiljadu kilometara bez dopune baterije

Kineski proizvođač električnih automobila Nio je objavio je ove nedjelje rezultate tri odvojena testa novog modela ET7 o dometu vozila sa jednim punjenjem baterija.

Izvor: Shutterstock

Testovi su pokazali ne samo da novi ET7 bez poteškoća tri puta uzastopno prelazi 1070 kilometara sa jednim punjenjem, nego su promovisane i nove polučvrste baterije koje prestavljaju novost na tržištu.

Kineski proizvođač automobila objavio je rezultate testiranja na putevima navodeći da je jedan automobil koji je vožen od Šangaja do Xiamena prešao 1046 km prije nego što mu je ponestalo snage, a drugi koji je išao od Pekinga do Hefeija, uspio da pređe 1062 kilometara prije nego što se zaustavio, a treći koji se kretao od Kunminga do Zhanjianga prešao je 1070 kilometara.

