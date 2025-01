Ovo su najbolji automobili po izboru žena

Stručni žiri sačinjen od 82 žene koje su po profesiji automobilske novinarke, iz čak 55 zemalja svijeta sa pet kontinenata, izabrao je šest modela koji ulaze u finalnu borbu za titulu najboljeg automobila na svijetu u 2025. godini.

Panel Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ove godine je uveo i dvije nove nagrade, pored izbora najboljeg automobila, a to je nagrada za najbolju tehnologiju "Best Technology" i nagradu za brend koji je najviše posvećen ženama "Sandy Myhre Award".