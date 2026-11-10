Njemački tjuner doradio je najsnažniju verziju čuvenog sportskog modela, povećao snagu na 800 konjskih snaga i obrtni moment na 900 Nm.

Izvor: YouTube/BRABUS

Iza naziva Brabus 800 krije se temeljno dorađen aktuelni Porsche 911 Turbo S (992.2) koji sa sobom donosi 800 "konja", a kupci kreacije iz poznate njemačke tjunerske kompanije Brabus moći će da biraju između kupe i kabriolet varijante.

U poznatoj njemačkoj tjunerskoj kompaniji Brabus, koja je već decenijama sinonim za temeljno dorađene modele AMG Mercedesa, predstavili su kreaciju na bazi aktuelnog modela Porsche 911 Turbo S (992.2), što je drugi "izlet" inženjera i dizajnera iz Botropa koji su se najsnažnijim "Elferom" prvi put pozabavili prije četiri godine.

Vidi opis Porše 911 Turbo S dobio Brabus tretman: Još snažniji od fabričkog modela, pogledajte kako izgleda (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube/DPCcars/Printscreen Br. slika: 20 20 / 20

Sa novim projektom stigao je i novi izazov, jer Brabusovo izdanje na osnovu aktuelnog modela 911 Turbo S, čijem 3,6-litarskom šestocilindarskom biturbo bokser motoru po prvi put asistira elektromotor, mora biti snažnije od standardne kombinovane snage koja iznosi 711 KS i 800 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

Dodatnih 89 konjskih snaga dobijeno je manjim modifikacijama na turbopunjačima i softveru koji upravlja komponentama motora, pa Brabus 800 donosi 800 KS i 900 Nm maksimalnog obrtnog momenta, za čiju je distribuciju na obje osovine zadužen superbrzi osmostepeni automatski mjenjač sa dvostrukim kvačilom (PDK).

Maksimalna brzina (322 km/h) ostala je ista, ali je Brabusov 911 u obje karoserijske verzije prilikom ubrzanja od 0 do 100 km/h brži za 0,1 sekundu u odnosu na standardne verzije. U Botropu navode da se efekat povećane "ergele" najbolje osjeća prilikom međuubrzanja i naglašavaju da uz novi adaptivni izduvni sistem sve prati znatno upečatljivija zvučna kulisa automobila.

Uz dorade ispod poklopca motora stigle su i mnogobrojne karbonske komponente kojima je dodatno poboljšana aerodinamika karoserije, a koja leži na novom Brabusovom kompletu felni od 21 i 22 inča (Monoblock ZL).

Vidi opis Porše 911 Turbo S dobio Brabus tretman: Još snažniji od fabričkog modela, pogledajte kako izgleda (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: YouTube/BRABUS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na njima su pneumatici Continental SportContact 7 dimenzija 255/30/21 napred i 335/25/22 pozadi. Iza karbonsko-keramičkih kočnica nalaze se adaptivni amortizeri i nove opruge koje je Brabus razvio u saradnji sa renomiranom njemačkom kompanijom KW.

Uz mnogobrojne mogućnosti personalizacije, premijerni primerci donose tamnu unutrašnjost presvučenu kombinacijom kože, karbona i aluminijuma, dok cijena modela Brabus 800 još uvijek nije zvanično saopštena. Jasno je da će koštati znatno više od fabričkog modela 911 Turbo S, čija početna cijena za kupe iznosi 271.000, a za kabriolet 285.200 evra.

(Mondo)