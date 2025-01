3 najčešće greške u opremanju stana: Zbog njih dom izgleda jeftino i neuredno

Dizajneri enterijera izdvojili su 3 najčešće greške koje ljudi prave kada opremaju stan, a zbog njih dobijate jeftin i neuredan prostor.

Izvor: Shutterstock

Svi se trudimo da nam kuća izgleda lijepo stilizovano i udobno, ali rijetko ko obrati pažnju na tri najčešće greške zbog kojih ostavljate potpuno drugačiji utisak.

Dizajneri enterijera osvrnuli su se na tri najčešće greške zbog kojih i najluksuzniji prostori mogu djelovati jeftino. Evo o čemu je riječ:

Zavjese koje ne pristaju

Zavjese i rolo zavese mogu biti ključni elementi u prostoru, ali neprikladne dimenzije mogu narušiti sklad uređenja. Prekratke zavjese mogu vizuelno sniziti plafon, dok loše izmjerene rolo zavjese mogu izgledati nepraktično.

Da biste to izbjegli, pažljivo izmjerite prozore prije kupovine zavjesa. One bi trebale da se prostiru od plafona do poda kako bi prostorija izgledala viša, dok rolo zavjese treba da budu precizno prilagođene prozoru.

Izvor: Shutterstock

Premali namještaj za TV

Previše mali TV stalak u odnosu na televizor može da izgleda neuravnoteženo i jeftino, narušavajući cjelokupan stil prostorije. Polica za TV uvijek bi trebala da bude proporcionalna televizoru, a idealno je da bude malo šira kako bi sve izgledalo skladnije.



Ako ste već odabrali pogrešnu policu za televizor, možete to riješiti tako što ćete odabrati još jednu takvu ili sličnu i dodati.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Previše stilova

Sa dekorisanjem prostora treba biti oprezan jer je lako pretjerati. Ako se previše različitih stilova kombinuje, doći će do haosa i pretrpanosti, umjesto elegancije i sklada.

Kako biste izbjegli ovu uobičajenu zamku, primijenite pravilo 70/30. Posvetite 70 odsto dizajna jednom dominantnom stilu, dok preostalih 30 odsto možete iskoristiti za dodavanje kontrasnih dekoracija.

(Lepa i srećna/Mondo)