"Normalna kuća" trenduje na TikToku: U redu je da ne budete savršeni (VIDEO)

Šta je trend normalne kuće na TikToku i zašto je toliko popularan?

Ne znamo za vas, ali često se pitamo kako svi na našoj For You stranici uspijevaju da žive u savršeno čistim, lijepo dekorisanim domovima sa svim modernim detaljima. To je beskrajno more mermernih radnih ploča, organizovanih ostava i walk-in tuševa, bez ijednog prljavog suđa ili razbacane odjeće. Ove savršeno sređene kuće djeluju kao standard kada skrolujete društvenim mrežama, ali trend „normalne kuće” koji je nedavno postao popularan na TikToku počeo je da se protivi toj predstavi. I, da budemo iskreni, potpuno podržavamo ovaj trend. U nastavku, objasnićemo šta znači imati „normalnu kuću”, zašto je ovaj trend sada toliko važan, i kako možete više cijeniti svoj prostor.

Šta znači imati „normalnu kuću”?

U moru influensera i poznatih ličnosti koji dijele domove koji izgledaju kao da su izašli iz nekog Decor magazina, obični ljudi dijele poglede na svoje „normalne” kuće. Razmislite o kuhinjama sa prljavim suđem u sudoperi i haosom po radnim površinama, ogrebanim podovima i zidovima, krevetima prepunim veša koji još nije složen, zastarjelim kupatilima i slično.

Da budemo jasni, ovaj trend nije tu da osudi bilo koga ko živi u ultra-organizovanom prostoru sa modernim detaljima i pažljivo odabranim dekorom. Cilj je da se normalizuje činjenica da većina ljudi ne živi u besprijekorno sređenim, savršeno dekorisanim domovima kao što to često prikazuju influenseri na društvenim mrežama.

Postoje trenuci kada nemate snage da operete sudove ili složite veš. I znate šta? To je u redu. Život je nesavršen i haotičan, a normalne kuće su isto takve.

Zašto je trend „normalne kuće” toliko potreban?

Iako svi znamo da društvene mreže nisu nužno odraz stvarnosti, one ipak donose pritisak da predstavimo savršen trenutak svog života. Zbog toga, prikazivanje svega osim savršenog—kao što je neuredna soba ili haotična kuhinja—čini se neprihvatljivim. Problem s tim je što ljudi osjećaju sramotu jer ne žive prema prihvaćenim standardima na društvenim mrežama. Svi bismo voljeli da živimo u svom domu iz snova u kojem ništa nije na pogrešnom mjestu, ali stvarnost je da to nije ostvarivo. Postoje trenuci kada nemate snage da operete sudove ili složite veš. I znate šta? To je u redu. Život je nesavršen i haotičan, a normalne kuće su isto takve.

Možda je još važnije to što je renoviranje doma skupo. Nema ničeg lošeg u tome što birate da novac uložite u račune i namirnice umjesto u renoviranje kupatila ili kupovinu skupog namještaja. Ne morate stalno ulagati novac u svoj dom kako bi izgledao dobro na internetu ako su vam prioriteti drugačiji.

Kako više cijeniti svoju „normalnu kuću”?

Dani kada ste se osjećali kao da morate da sakrijete svoj prostor sa društvenih mreža ili se stidite njega su prošli. Sada je pravo vreme da počnete da cenite svoju „normalnu kuću” zbog njene prave lepote. Evo kako:

Prepoznajte da ambijent znači više od estetike

Kada gosti dođu, ono što će najviše pamtiti o vašem domu obično nije dekoracija ili raspored. Pamtiće kako su se osećali. Prostor koji je topao i gostoljubiv učiniće da se neko osjeća dobrodošlo i inspirisano da vas ponovo posjeti, bez obzira na dizajn. Zato, fokusirajte se na dovođenje dobrih vibracija u svoj dom. Korišćenje toplog osvjetljenja, mirisnih svijeća i jastuka i pokrivača su neki od najlakših načina da kreirate prijatnu atmosferu.

Usmjerite svoju energiju i pažnju na sobe koje zaista znače

Prirodno je da želite da cijeli vaš dom bude organizovan i unaprijeđen, ali renoviranje doma je vremenski zahtjevna i finansijski skupa investicija. Bolje je da uložite energiju u osvježavanje prostorija koje su vam najvažnije. Ako je dnevna soba prostor koji najviše koristite i hitno joj treba osvježenje, fokusirajte svoje vrijeme i budžet na nju i živite sa kuhinjom ili kupatilom kakvi jesu još neko vrijeme. Takođe, imajte na umu da promjene ne moraju da se dogode odmah. Uzmite vrijeme i mijenjajte ono što je potrebno, kad i ako vam to odgovara. Ponekad, nova boja na zidovima ili nove tapete su sve što vam treba.

Dekorišite sa ličnim dodacima

Pokušaj dekorisanja prostora može biti frustrirajuć ako imate finansijska ili prostorna ograničenja, ali tajna je u dodavanju malih ličnih dodira. To može značiti uramljene fotografije kao zidne slike, izlaganje svog nakita na toaletnom stolu, ili kupovinu novih peškira u omiljenoj boji. Sviđaće vam se ukrašavanje s onim što volite i ne plašite se da kombinujete stilove. Možda imate zastarjelo kupatilo, ali to ne znači da ne možete da ga upotpunite modernim novim kupatilskim podmetačem (nedavno sam to uradila i mogu potvrditi da daje sjajan efekat). Dodavanjem ličnih dodira učinićete svoj prostor posebnim, i bićete ponosni na to.

Domovi nisu izložbeni prostori – oni su za življenje.

Skladištite nered zajedno

Ovo možda zvuči kao suprotnost organizaciji, ali to je trik koji zaista funkcioniše. Na primjer, ako vam je sto za kafu prepun daljinskih upravljača, knjiga i drugih raznih predmeta, skupite sve u kutiju ili korpu. Takođe, ako vaši kozmetički proizvodi preplavljuju radnu površinu u kupatilu, grupišite ih u posudu ispod lavaboa. Ovo su samo dva primjera, ali ograničavanje nereda na određena mjesta će prirodno učiniti vaš prostor urednijim.

Unesite život u svoj dom

Domovi nisu izložbeni prostori – oni su za življenje. Zato, unesite život u svoj prostor koliko god možete i ne brinite zbog toga što je nekad haotično. Pozovite porodicu i prijatelje na večeru ili igru, dozvolite ljudima da jedu i piju na vašim sofama i stolicama, i ne izvinjavajte se zbog nereda. Pravljenje uspomena i ispunjavanje prostora životom učiniće da ga još više cijenite.

