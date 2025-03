Na ovih 5 stvari bacate pare kad renovirate dom: Dizajnerka otkrila kako najbolje da uštedite

Ukoliko planirate renoviranje doma, obratite pažnju na ovih 5 stvari na koje ljudi često bespotrebno bacaju novac.

Izvor: Shutterstock

Renoviranje doma velika je obaveza, ali i potrebno je izdvojiti određenu sumu novca kako biste uredili po svom ukusu. Međutim, stručnjaci tvrde da postoje stvari koje možemo da izbjegnemo i na taj način uštedimo pare.

Dizajnerka enterijera Olivia Kaplan iz Engleske, otkrila je 5 stvari za ljude koji žele da renoviraju svoj dom, a ne žele bespotrebno da "bacaju" novac.

Evo koje stvari možete da izbjegnete i uštedite:

Vrhunski kuhinjski uređaji

Olivia kaže da nema potrebe da kupujete skupocjene kuhinjske uređaje jer i oni koji koštaju manje obavljaju istu funkciju.

"Osim ako ste milijarder, profesionalni kuvar ili stvarno strastveni kuvar, mislim da to stvarno ne vrijedi vašeg novca. Taj novac bi bilo pametno potrošiti na druge stvari", rekla je Olivia.

Ona je objasnila i da za prosječno domaćinstvo ne trebaju vrhunski uređaji jer ćete i za nižu cijenu naći dobar kvalitet.

Prozori

Nema potrebe da postavljate previše prozora, tačnije nema potrebe da zidove pretvarate u prozore osim ako nemate nevjerovatan pogled kojim se možete pohvaliti. Ali čak i tada, pretvaranje svih zidova u prozore ne samo da će biti skupo već će se takav dom teško grijati i hladiti, što će povećati i vaše račune.

"Ovo posebno važi za kuhinje i kupatila. Prostorije sa velikim prozorima ili staklenim zidovima jesu popularne jer ljudi često razmišljaju o osvjetljenju i pogledu, ali posebno u gradskom okruženju, ne treba vam previše stakla", objasnila je Olivia.

Veliki prozori

Izvor: Shutterstock

Previše svjetla

Iako puno svjetla zvuči dobro u teoriji, Olivia savjetuje da izbjegavate previše LED panela, reflektora i sličnih dekorativnih svjetiljki koje su postale uobičajene u renoviranim domovima.

Ona napominje da bi vaš dom mogao da izgleda kao ordinacija sa previše takvog svjetla, te da je bolja opcija da izaberete stone lampe, podne svjetiljke i viseću rasvjetu koju ćete postaviti u različitim područjima.

Dizajnirani namještaj

Olivia tvrdi da trošenje novca na skupi dizajnerski ili trend namještaj je još jedno nepotrebno bacanje novca.

"Posebno ako kupujete kopije, jer to onda nije investicija. Ako trošite po nekoliko stotina evra na kopiju stolica koje zapravo nemaju nikakvu vrijednost, prestanite. Zato, osim ako stvarno ne volite dizajn i nemate milione da platite originale, nemojte kupovati nešto samo zato što je u modi", rekla je Olivia.

Izvor: Shutterstock

Printovi sa logom brenda

"Stvar za koju takođe smatram da je bacanje novca jesu printovi poput Prade i Šanela. Ne razumijem zašto ljudi žele tako nešto na zid. To nije torbica, to nije ulaganje u nešto, to je print logotipa", istakla je Olivia.

