Kako skuvati pravi domaći pekmez od šljiva

Spremamo zimnicu punom parom, a uskoro je na redu i pekmez od šljiva. Šljive koje se koriste za kuvanje domaćeg pekmeza uglavnom su domaće plave šljive, duguljastih plavoljubičastih plodova kakve ima gotovo svaki voćnjak.

Izvor: Shutterstock

Odaberite skroz zrele šljive

Kad birate šljive, nemojte uzimati one koje nisu još potpuno zrele i koje su zelenkaste iznutra. Nisu dovoljno slatke pa ćete morati dodati više šećera, a neće se ni raspasti kako treba pa pekmez neće imati onu kremastu i lagano ljepljivu teksturu kakvu treba imati.

Šljive koje trebate su iznutra žutonarančaste boje, no pripazite da nisu previše zrele, to ćete prepoznati ako imaju "rakijasti" miris. Važno je i da nigdje nisu natrule jer bi vam to moglo pokvariti cijelu turu skuvanog pekmeza.

Dodajte nešto za aromu

Što se dodataka tiče, šećer se tradicionalno dodaje, iako postoje i verzije bez. Još ljepši miris i okus pekmezu će dati malo ruma, a nije loše staviti navrh noža cimeta i koju kašičicu ekstrakta vanilije.

Bitno je da se pekmez dobro ukuva i ne trebate dodavati nikakve konzervanse, u čistim i dobro zatvorenim teglama će bez problema na tamnom i hladnom mjestu trajati dvije godine.

Kako sačuvati pekmez od kvarenja

Kako bi se stvorio vakuum u tegli da bi mirno mogla dočekati zimu, pa i proljeće, a bez da se pokvari, potrebno je tegle staviti u rernu ili "zakuvati" na peći.

Ako se odlučite za rernu, zagrijte je na 140 stepeni, ugasite pa odmah unutra stavite zatvorene tegle i ostavite preko noći da se ohlade zajedno s rernom.

Ako radite na peći, u veliki lonac stavite tegle, ulijte vode do 2/3 visine tegli i zakuhajte. Čim krenu mjehurići, ugasite i ostavite da se sve zajedno ohladi u vodi. U oba slučaja ćete na kraju, kada se sve ohladi, vidjeti kako se sredina čepa, to jest poklopca, uvukla prema unutra. To znači da je sve ok i da tegle možete preseliti u ostavu ili neku policu na tamnijem mjestu koja nije direktno izložena suncu i spremne su za zimu.