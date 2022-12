Recept dana: POSNA BAKLAVA SA ORASIMA I PLAZMOM

Donosimo vam fantastičan recept za posnu baklavu sa orasima i plazmom.

Izvor: Shutterstock

Baklava je kolač koji se pravi od kora i nadjeva, a na kraju se preliva sirupom.

Obavezan je na slavama, bile one mrsne ili posne, a nekada je to bio desert koji je namijenjen najbogatijem sloju društva, kao što su sultani. U to vrijeme ako ste znali da pripremite kraljicu među slatkim pitama, bila je stvar prestiža. Ovu poslasticu možete da napravite na više načina, tako što ćete koristiti domaće ili kupovne kore, nadjev po želji, mogu orasi, pistaći... Jedino su za sirup uvijek isti sastojci. U nastavku teksta pročitajte kako da napravite posnu baklavu za Svetog Nikolu tako da ona bude sočna, ukusna i aromatična.

Sastojci:

300 g mljevenih oraha

150 g posne mljevene plazme

6 kašika griza

150 ml ulja

5 kašika šećera

150 ml vode

12 kora

Za sirup:

700 ml vode

600 g šećera

par kriški limuna

Priprema:

Stavite šećer i vodu da proključaju, pa dodajte kriške limuna i kuvajte uz povremeno miješanje, sve dok ne dobijete gušći sirup. Ostavite ga da se ohladi. Pomiješajte mljeveni keks, orahe, griz i šećer, pa sve lijepo sjedinite. Zatim sipajte vodu i ulje, pa lijepo promešajte da se svi sastojci sjedine. Ukoliko bude previše gusta dodajte još malo vode, ali vodite računa da fil ne bude previše rijedak. U jednoj posudi pomiješajte malo vode i ulja, to služite sa premazivanje kora. Zatim koru poprskajte dobijenom smjesom, pa preko stavite još jednu koru, opet je poprskajte vodom i ulje i premažite fil preko. Ponavljajte postupak sa svim korama i ne zaboravite da svaku koru duplirate. Pecite na 220°C oko 30 minuta. Isijecite, pa prelijte ohlađenim sirupom.