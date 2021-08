U Banjaluci dodijeljena nagrada "Petar Kočić" Ljubivoju Ršumoviću

"Kočićeva nagrada", koja se dodjeljuje u okviru manifestacije Kočićev zbor pripala je ove godine srpskom književnom bardu Ljubivoju Ršumoviću, koji je izjavio da je posebno srećan jer je dobio nagradu koja nosi ime velikog pisca.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Za mene kao pisca za mlade ljude i djecu, ova nagrada mnogo znači. Kao dijete sam se sreo sa Kočićem, kada sam od oca dobio knjigu sa njegovim pripovjetkama. Na kraju, kada sam pročitao njegovu biografiju, razočarao sam se, jer sam shvatio da je umro", rekao je Ršumović.

Ršumović je istakao da danas, mnogo godina kasnije, tvrdi da je Kočić živ, jer bi njegova satira mogla da se štampa kao aktuelna.

"Osjećam neku vrstu tuge, jer nismo na Kočićevom putu ka boljem, na čuvanju jezika koji je on njegovao do kraja, na čuvanju tog narodnog duha koji je on živio i koji je proročki mogao da oslika u svojim djelima", rekao je Ršumović.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da mu je zadovoljstvo ugostiti velikana kao što je Ršumović, pisca koji je obilježio pola vijeka rada.

"Čitavu sedmicu pričamo o Kočiću i uvjeren sam da smo ga dostojno predstavili, jer on to zaslužuje. I večeras u duhu Zmijanja i u duhu prkosa čuvamo tradiciju", dodao je Stanivuković.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Petar Kočić, narodni tribun, književnik i čuvar srpske tradicije, zaslužio da se njegovo ime slavi, te izrazio nadu da će riječi ovog pisca i dalje biti upozoravajuće za buduća djelovanja.

Čubrilović je istakao da je Kočić to zaslužio, naročito u sadašnjim vremenima.

"Nalazimo se u vremenu sličnom onom kada je Kočić stvarao. Imamo iste probleme i naš narod je uvijek u situaciji da se bori za svoje postojanje i slobodu na ovim prostorima", rekao je Čubrilović novinarima.

On je izrazio zadovoljstvo zato što "Kočićev zbor" ima tradiciju dugu više od 50 godina, te izrazio nadu da će i dalje trajati i da će Kočićeve riječi i dalje biti upozoravajuće za buduća djelovanja.

(Srna)