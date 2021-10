"Abdulrazak Gurna morao je čitati Ivu Andrića"

Boris Maksimović jedan je od rijetkih ljudi (kod nas) koji je pročitao neko djelo od Abdulrazaka Gurne. Ovo su njegovi utisci o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost...

Izvor: Mondo, Wikipedia

Pisac rođen u Zanzibaru, koji živi i radi u Engleskoj, Abdulrazak Gurna ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

U obrazloženju Švedske kraljevske akademije navodi se da je Gurna nagradu dobio "za beskompromisan i saosjećajan prodor efekata kolonijalizma i sudbine izbjeglica u provaliji između kultura i kontinenata".

Iako je do sada objavio deset romana i mnoštvo kratkih priča i eseja, Abdulrazak Gurna do sada nije objavljivan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, niti Crnoj Gori, pa je za ogromnu većinu naših čitalaca ovaj pisac velika nepoznanica.

Ipak, postoje malobrojni i rijetki ljubitelji knjige kod nas koji su ga čitali, a nismo ni sumnjali da je među njima Boris Maksimović iz izdavačke kuće Imprimatur! Ovo su njegove impresije o romanu "Raj", koji je Abdulrazak Gurna objavio 1994. godine i koji je te godine bio u najužem izboru za Bukerovu nagradu.

"Kad bih morao jednom riječju da opišem ovaj roman i njegov stil uopšte ta riječ bila bi bez sumnje – andrićevski. On je toliko andrićevski da sam ja ubijeđen da je ovaj čovjek nekada u životu morao čitati Andrića i da mu se veoma dopao. Prije svega zbog stila romana koji većim dijelom svoga toka protiče uz obale Indijskog okeana ili kroz divlju i nepredvidljivu unutrašnjost onoga što tek treba da postane Tanzanija", kaže Maksimović.

Boris navodi da je u tom književnom djelu sjajno opisana pozicija malog čovjeka, u bukvalnom smislu te riječi, čija sudbina je obilježena tektonskim istorijskim i geopolitičkim promjenama.

"Ovo je Tanzanija koju napuštaju Nijemci, a zaposijedaju Englezi, koji oružjem i oruđem ukidaju ili samo smanjuju moć lokalnih poglavica da bi uspostavili sebe kao jedine koji imaju monopol na upotrebu sile. Ali sve je to uglavnom negdje u daljini. Ono što vidimo to je dječak Jusuf, kojeg otac zbog nemogućnosti da vrati dug daje njegovom ujaku Azizu, koji će od tog trenutka postati centralna figura u dječakovom životu. Odrastanje, sudari carstava, preplitanje raznih vjerskih tradicija na istom prostoru, nedozvoljena ljubav u turbulentnom vremenu – sve su to razlozi zbog kojih me je ovo podsjetilo na Andrića", zaključuje Maksimović, toplo preporučujući roman "Raj".

Ko je Abdulrazak Gurna?

Rođen je 1948. godine na ostrvu Zanzibar u Africi, a kao 20-ogodišnji student emigrirao je u Veliku Britaniju. Nakon što je tamo završio doktorat u 34. godini, Abdulrazak Gurna postao je profesor na postdiplomskim studijima na Odsjeku za engleski jezik Univerziteta u Kentu.

Gurna je postao poznat među širom britanskom akademskom zajednicom zbog svog pisanja o kulturi i postkolonijalizmu. Iz njegovog proznog opusa najviše se ističu romani "Raj", "Uz more" i "Pustinja", koji su ulazili u uže izbore raznih važnih svjetskih književnih nagrada.

Gurna je takođe poznat po tome što je iz svoje kuće u Brajtonu u Velikoj Britaniji uređivao časopis "Wasafiri", tromjesečnu publikaciju posvećenu savremenim piscima. Često se spominje i njegov doprinos savremenim postkolonijalnim romanopiscima koji danas stvaraju u Velikoj Britaniji.

(Mondo.ba)