“Zoranov brk” za Borisa Šaviju, glumca Narodnog pozorišta RS

Na “Danima Zorana Radmilovića” u Zaječaru glumac NPRS Boris Šavija dobio je prestižnu nagradu “Zoranov brk” za najboljeg glumca.

Izvor: Igor Motl

Ovo priznanje osvojio je za ulogu Nedeljka kojeg igra u predstavi “Jugoslavija moja otadžbina” koja je nastala u koprodukciji Pozorišta Prijedor i Gledališča Kopar teatro Kapodistria, piše Glas Srpske.

Ova predstava je rađena po romanu Gorana Vojnovića, a za režiju je bio zadužen Marko Misirača.

Brk za brkupic.twitter.com/TN9xrx3bU5 — Boris Šavija (@BorisSavija)October 21, 2021

Glumac Boris Šavija je srpskim medijima nakon izvođenja predstave u Zaječaru istakao da je radio sa ljudima sa kojima nije ranije sarađivao, što je blagodat za svakog glumca.

"Kad se upoznam sa nekim drugim glumcem ili sa nekim drugim čovjekom to su jedinstveni odnosi. U stvari, on probudi nekog novog tebe kojeg nisi ni znao da imaš. To se desilo i u ovoj predstavi. Mogu da kažem da je bilo neke hemije i da se složim da smo postali prijatelji", rekao je Šavija.

Izvor: Igor Motl

Komad obrađuje temu internalizovane traume kod sina koji poslije 16 godina otkriva da mu je otac ipak živ, ali i da je za njim raspisana potjernica haškog tribunala, i u njemu se zapravo krije taj poznati, i danas gotovo arhetipski dramski zaplet.

Na 40. Pozorišnim igrama u Jajcu ovaj komad proglašen je najboljom predstavom u cjelini.

(MONDO)