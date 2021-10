Treće veče Zapleta: Petominutni aplauz za predstavu ''Enigmatske varijacije''

Predstava "Enigmatske varijacije" Hrvatskog narodnog kazališta - HNK Varaždin sinoć je oduševila publiku festivala "Zaplet" u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Misteriozna priča o starom ciničnom nobelovcu nagrađenom za knjigu karijere i mladom novinaru koji dolazi da sazna istinu o ženi kojoj su pisma u knjizi posvećena, držali su publiku „zakovanu za sjedišta“.

Kroz dijalog tokom predstave, dva čovjeka spuštaju zidove i dozvoljavaju da tajne isplivaju na vidjelo, otkrivajući ko je žena koja ih povezuje. Kvalitetni filozofski argumenti obje strane o temama ljubavi, vjere, života i odnosa konstantno tjeraju publiku da mijenja stranu koju podržava. Taman kad pomislimo da smo vidjeli sve i da će priča da se smiri, dočeka nas novi preokret.

Predstava je rađena prema tekstu Emanuela Šmita, a režirala je Helena Petković.

Glumci Stojan Matavulj i Karlo Mrkša maestralno su odigrali uloge i dobili zaslužene ovacije i petominutni aplauz cijele sale koja će dugo pamtiti njihov preformans.

Za glumca večeri, kao danak iskustvu, proglašen je Stojan Matavulj koji je otkrio da je dugo želio da izvede ovu duo dramu.

„Godinama me je zanimao ovaj tekst i htio sam da ga napravim, ali nisam imao godine da igram. Onda se priroda pobrinula za to i evo me sada. Kroz tekst smo trebali da prikažemo kako je taj nobelovac kreten i kako je posljednjih 15 godina proveo u svom snobizmu. Mislim da smo uspjeli“, rekao je Matavulj.

Matavulj smatra da publici nije bio problem da isprati teške i zahtjevne dijaloge u predstavi,

„Tekst je zanimljiv zbog tih 'tvistova'. Dogodi se jedna situacija, koja te odvede u drugu, pa kad pomisliš da se sve smiri, pojavi se i treća i tako dalje. Iako je komplikovana tematika, radnju nije teško pratiti jer su emocije koje izlaze iz teksta pitke“, rekao je on.

Njegov mlađi kolega Karlo Mrkša izrazio je zadovoljstvo što učestvuje na festivalu, zatim se šaljivo, koristeći popularni žargon, pohvalio kako je vrlo brzo „kliknuo“ sa Matavuljom.

„Sa Stojanom sam igrao nekoliko uloga. Sada ću da se izrazim emotivno pa ću reći kako smo vrlo brzo kliknuli. Njegova ideja je bila da napravimo duo dramu i pitao me da li bih je igrao sa njim. Osjećao sam veliku čast i strah“, rekao je Mrkša.

Nakon predstave, publika je mogla da uživa u razgovoru sa pjevačem, piscem, glumcem i medijskom zvijezdom Neletom Karajlićem koji ni sinoć nije „ostao dužan“ za emotivne priče o vremenu u kojem je nastajala čuvena ''Top lista nadrealista''.

Ako se poslije Neletovih anegdota niste zasitili priča o ''Jugi'', imate priliku da večeras pogledate i predstavu "Jugoslavija, moja otadžbina" (po tekstu slovenačkog pisca Gorana Vojnovića) u okviru četvrte večeri festivala "Zaplet" s početkom u 20 časova, a nakon toga slijedi razgovor sa glumcem Andrijom Kuzmanovićem.