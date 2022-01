30 riječi koje su koristili stari, a čije značenje danas rijetko ko zna

Predstavljamo vam 30 fantastičnih riječi koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas rijetko ko zna!

Jezik se stalno prilagođava i mijenja, pa tako neke riječi ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav. Predstavljamo vam 30 fantastičnih riječi koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas rijetko ko zna!

Ako kažete da večeras idete "do čaršije" neko će vas vjerovatno i razumjeti, ali kuda ste se uputili ako idete "na čair"? I ko vas to prati kada sa vama ide i "dost"? Još kažite da ćete usput svratiti do "džambasina" i nikome najvjerovatnije neće biti ništa jasno!

Ne govorite vi neki strani jezik nego koristite riječi koje su odavno izašle iz upotrebe iako nisu ništa manje korisni ili "lijepe".

Danas je malo govornika koji bi mogli da objasne značenje mnogih riječi srpskog jezika. Postoje i riječi čija je upotreba danas mala, ali to ne znači da ih treba zaboraviti.

AŽAMIJA - Neiskusan nevješt, mlad čovjek (u narodnoj poeziji - neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dijete)

- Neiskusan nevješt, mlad čovjek (u narodnoj poeziji - neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dijete) BRKLJAČITI - nejasno govoriti, mumlati, brondati

- nejasno govoriti, mumlati, brondati VAJKATI - žaliti se, kajati se - "Ne vajkaj se na život, već se vataj kakvog čestitog posla!" - narodna poslovica

- žaliti se, kajati se - GEKNUTI - umrijeti, ali i propasti (finansijski)

- umrijeti, ali i propasti (finansijski) DOST - prijatelj, a odatle je DOSTLUK - prijateljstvo

- prijatelj, a odatle je DOSTLUK - prijateljstvo ĐIDIJA - siledžija, nasilnik (tur.), kod Srba može da bude i junak, delija, zanesenjak koji izaziva divljenje

siledžija, nasilnik (tur.), kod Srba može da bude i junak, delija, zanesenjak koji izaziva divljenje EGEDA - violina - Sa svojom dvorskom muzikom (s egedama) i s nekoliko momaka … pošalje [ih] u crkvu te se vjenčaju" - Vuk Karadžić

- violina - Sa svojom dvorskom muzikom (s egedama) i s nekoliko momaka … pošalje [ih] u crkvu te se vjenčaju" - Vuk Karadžić ŽDREPČOVIT - konj koje je spreman za parenje, ali u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na švrljanje i švalerisanje"

- konj koje je spreman za parenje, ali u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na švrljanje i švalerisanje" ZULUM - nasilje, nepravda - "Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpiti Turskoga zuluma" - narodna pjesma "Početak bune protiv dahija"

- nasilje, nepravda - "Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpiti Turskoga zuluma" - narodna pjesma "Početak bune protiv dahija" IZVANLJUDNIK - nečovjek, čovjek bez ljudskosti

- nečovjek, čovjek bez ljudskosti JARA - velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tijela, groznicu

- velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tijela, groznicu KUVET - moć, sila, snaga

- moć, sila, snaga LIPCAL - uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala riječ "LIPSAO" sa istim značenjem

- uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala riječ "LIPSAO" sa istim značenjem LJESAK - sjaj, "Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno" - Petar Pecija Petrović

- sjaj, "Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno" - Petar Pecija Petrović MAKANJA - malo, sićušno dijete, sitno "poput makova zrna"

- malo, sićušno dijete, sitno "poput makova zrna" NEKNJA - prekjuče

- prekjuče NJEGOVSKI - karakterističan za njega, njemu svojstven - "Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv" - Veljko Petrović

- karakterističan za njega, njemu svojstven - "Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv" - Veljko Petrović OKNUTI - viknuti, dozvati nejeh

- viknuti, dozvati nejeh REZILAK - sramota, stid, a odatle "REZILITI" - brukati se, sramotiti se

sramota, stid, a odatle "REZILITI" - brukati se, sramotiti se SEHIRITI - uživati, gledati nešto sa uživanjem

- uživati, gledati nešto sa uživanjem TEFERIČ - izlet, veselje

- izlet, veselje ĆUTUK - glupak, budala

- glupak, budala USRŽITI - učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega

- učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega FUKARA - sirotinja, beskućnici

- sirotinja, beskućnici HRŠUM - povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i "RŠUM")

- povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i "RŠUM") CUBOK - iznutrica

- iznutrica ČAIR - polje, livada

- polje, livada DŽAMBASIN - trgovac, prodavac (još i "DŽAMBAS")

- trgovac, prodavac (još i "DŽAMBAS") ŠERETLUK - budalaština, šala

