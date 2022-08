Književnost, gastronomija, Đurologija: U Gradskoj upravi predstavili program "Kočićevog zbora"

„Kočićev zbor“, koji se ove godine obilježava 57. put, trajaće ukupno tri dana i to u centru Banječluke jedan dan, a preostala dva dana se seli u Stričiće, na Manjaču.

Izvor: Grad Banja Luka

Upravo u Stričiće i na Manjaču moramo da vratimo lik i djelo Petra Koćića i sve ono što je on živio i predstavljao, poručila je savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku, Mirna Savić – Banjac.

"Kao što već znate, tri dana ove manifestacije imaju nazive istina, sloboda i otadžbina. Prvi dan „Kočićevog zbora“, dakle petak, 26. avgusta, dešava se u Banjaluci. Taj dan, predviđeno je polaganje vijenaca, a nakon toga i dodjela nagrade „Zmijanjče“. U popodnevnim časovima, družimo se sa domaćim književnicima, a biće održana i predstava „Đurologija“ Branka Đurića Đure. Kao što već znate, ulaznice mogu da se preuzmu od ponedjeljka, 22. avgusta u terminu od 12.00 do 17.00 časa u Banskom dvoru. Interesovanje je veliko", poručila je ona.

Kada je riječ o suboti 27. i nedjelji 28. avgustu, „Kočićev zbor“ se seli u Stričiće, na Manjaču, rodno mjesto Petra Kočića.

Za ova dva dana, pripremljen je izuzetno bogat program za sve uzraste, dodala je savjetnica gradonačelnika.

"Postavićemo naš gradski šator, koji je zapravo zborište „Kod Jablana“. On će biti autentičan, opremljen kao što je ognjište nekada bilo opremljeno i to će biti svojevrsna pozornica. Bogat program počeće od 12.00 časova. Započećemo sa radionicom tradicionalne kuhinje za sve porodice. Biće otvorene prijave, ali i svi posjetioci koji dođu na zborište, moći će i tu direktno da se prijave", rekla je ona.

Podsjetila je da će isti dan biti upriličena izložba tradicionalnih proizvoda, te revija zmijanjskog veza, kao i dodjela nagrada u organizaciji Udruženja „Duga“.

Uz sve to, napominje savjetnica gradonačelnika, doći svi prisutni imaće priliku da se druže i sa književnicima.

Kada je riječ o nedjelji, 28. avgustu, ona počinje liturgijom.

"U nedjelju smo takođe na Manjači. U 9.00 časova, dok je od 11.00 časova predviđeo polaganje vijenaca i svečana litija. Nakon toga, selimo se na zborište, gdje će od 12.00 časova biti održana svečana akademija. Tu ćemo dodjeljivati i „Kočićevu nagradu“, na to samo posebno ponosni, jer će svi prisutni državnici, političari, slušati besjedu, dobitnika i riječi žirija", rekla je ona.

Nakon toga, biće nastavljene sportske igre, skokovi padobranac, bodljavinja bikova, a sve sa jednim ciljem, a to je da se Srtičići i Manjača predstave u malo ljepštem duhu, te da sve to dođe do širokih narodnih masa.

Prevoz na Manjaču će obezbijediti Grad Banjaluka, biće besplatan, a svi detalji biće poznati narednih dana.