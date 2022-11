Druge večeri Intime jazz festa nastupio Hans Mathisen trio (FOTO)

Druge večeri programa 5. festivala džez muzike Intime jazz fest u Koncertnoj dvorani Banskog dvora održan je koncert Hans Mathisen tria.

Trio je nastupio u sastavu Hans Mathisen/Hans Matisen – gitara, Per Mathisen/Per Matisen – bas i kontrabas & Milan Savić – klavir.

Publika je bila u prilici da uživa kompozicijama Hansa Matisena, gitariste, kompozitora, umjetnika koji je trenutno jedan od najcjenjenijih gitarista u Norveškoj.

Ovi džez muzičari svirali su melodije sa albuma „Quiet Songs“, „The Island“ i „Moving Forward“.

"Per je u mom bendu od početka, ali je veliko zadovoljstvo uključiti i Milana Savića u ovaj novi poduhvat!Milana Savića, pijanistu iz Banjaluke mi je predstavio moj brat Per Matisen. Imali smo dva koncerta prije mjesec dana u Bosni i nako toga sam vidio da je Milan neko sa kim želim da sarađujem, tako da sam ga pozvao da svira na ovom koncertu sa nama. Sama zgrada Banskog dvora je predivna, sala je prelijepa i akustična. Mnogo sam se radovao ovom koncertu. Nakon svirke, imamo jam session, to me posebno raduje, to je uvijek najbolji dio, a ovakvi festivali su prava stvar", kazao je Hans Matisen.

Hans Matisen dio je skandinavske džez scene od ranih devedesetih kada je završio studije u na poznatoj džez akademiji u svojoj zemlji NTNU (Trondheim, Norveška).

Mathisenova muzika je vrlo melodična i njegov zvuk je uporediv s albumima objavljenim pod imenom kultne muzičke izdavačke kuće ECM, ali Mathisenov muzički izraz takođe ima korijene u istoriji američkog džeza.

On je virtuoz sa slatkim intimnim zvukom gitare i vrstan je kompozitor.

Izdao je pet albuma kao solo izvođač, s različitim sastavom vrsnih muzičara na svakom od njih.

Svu muzika na ovim albumima je komponovao i aranžirao Mathisen.

Milan Savić koji je večeras svirao sa Mathisenom, rođen je u Banjaluci 1984. godine, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu „Vlado Milošević“.

2004. godine upisuje Akademiju umjetnosti u Banjaluci. Diplomirao je 2010. godine na odjseku za teoriju muzike, a 2012. godine na odsjeku za klavir. Usavršavanje nastavlja na master studijama u klasi prof. mr Arsena Čarkića, te istovremeno upisuje studije dirigovanja.

Više puta je svirao i dirigovao simfonijskim orkestrima, a 2017. godine je istovremeno svirajući i dirigujući izveo Betovenov Treći klavirski koncert.

Dva puta je nastupio sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u Kneževom dvoru (2012. je izveo Listovu „Igru smrti“, a 2013. Klavirski koncert u be – molu P. I. Čajkovskog).

Pored solističkog koncertnog opusa često nastupa u svojstvu klavirskog saradnika, kao kamerni muzičar, u projektima i sastavima klasične, džez, duhovne i etno muzike. Član je banjalučkog sastava „Kombajn kvartet“ sa kojim aktivno nastupa od 2012. godine do danas, svirajući na manifestacijama i festivalima u regionu i inostranstvu.

