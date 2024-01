Završen Kustendorf, Zlatno jaje ruskom reditelju za film „Ljubičasta zemlja“

Glavna nagrada Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala "Kustendorf" - "Zlatno jaje" dodijeljena je večeras reditelju Mihajlu Gorbčuku za film "Ljubičasta zemlja".

Izvor: Jovana Borovčanin/Srna

"Srebrno jaje" pripalo je reditelju Vivek Rai za film "Šanti", a "Bronzano jaje" reditelju Davidu Gaši za film "Niska trava".

Odluku o dodjeli "Zlatnog", "Srebrnog" i "Bronzanog jaja" donio je međunarodni žiri koji su činili italijanski pisac i publicista Sandro Veronezi, srpska glumica Bojana Panić i režiser iz Uzbekistana Muzafarkon Erkinov.

Nagrada za najbolju fotografiju "Vilko Filač" dodijeljena je Tinu Ostrošiću za ostvarenje "Niska trava". O nagradi "Vilko Filač" odlučivali su direktori fotografije Vladan Radović i Mišel Amatje.

Za "Zlatno", "Srebrno" i "Bronzano jaje", kao i za nagradu "Vilko Filač" takmičili su se autori iz Srbije, Austrije, Finske, Grčke, Poljske, Švedske, NJemačke, SAD, Egipta, Meksika, Uzbekistana, Sjeverne Makedonije, Indije, Češke, Hrvatske i Rusije.

Studentima - autorima kratkih filmova iz takmičarskog programa diplome je uručio osnivač festivala Emir Kusturica, koji je zahvalio mladim autorima na socijalnoj svijesti koju su izrazili u svojim filmovima i na tome što imaju saosjećanje sa sirotinjom.

"Koliko god `Kustendorf` izgleda kao mjesto na kojem je sve u redu, mi se nalazimo na teritoriji koja još preživljava. Tamo gdje se preživljava tamo se stalno ratuje. Sreća nije nas još zahvatio požar, ali sreća je da imate osjećaj za ljude koji su izbačeni na marginu društva", rekao je Kusturica obraćajući se prisutnima.

On je naglasio da je to saosjećanje sa sirotinjom velika stvar i napomenuo da je to radio čitav život.

Na ceremoniji zatvaranja festivala nastupili su članovi Akademskog folklornog studentskog kulturnog centra iz Kragujevca, koji su izveli pjesme i splet igara iz Zapadne Srbije.

Festival, čiji su fokus mladi filmski stvaraoci, ove godine održavao se pod motom "Ne nadzor, kinematografija!".

Glavni gost ovogodišnjeg festivala bio je italijanski reditelj Mateo Garone kojem je uručena specijalna nagrada "Drvo života".

Festival je održan u organizaciji produkcijske kuće "Rasta internešnel", a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije.

Festoval "Kustendorf" je osnovan je 14. januara 2008. godine sa ambicijom da se mladim filmskim stvaraocima pruži šansa da prikažu svoja ostvarenja.

