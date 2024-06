Preminuo reditelj Mladen Materić

Preminuo je veliki srpski reditelj Mladen Materić.

Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Narodno pozorište Republike Srpske takođe je objavilo da je nakon kraće bolesti, u 71. godini preminuo reditelj i profesor scenskog pokreta Mladen Materić.

O smrti čuvenog reditelja oglasio se i Emir Kusturica:.

"Mladen Materić je sklopio oči ispustio dušu zalivenu suzama medicinskog osoblja jedne tuluške bolnice, sinova Peđe i Vlatka i svoje žene Vesne. I, eno ga, već je prošao kroz carska vrata na putu ka zasluženom kraju", naveo je Kusturica.

Prema njegovim riječima, srećna okolnost je kada čovjek u životu ima više najboljih prijatelja, nesreća je kada ode onaj koji je bio prvi među najboljim.

"Mlađinim odlaskom mene stiže osjećaj da sam višak. Nikada nisam mislio da ću živjeti duže od Čiče. I sada znam, niko me više nikada neće obradovati, nasmijati kao moj Čiča, nikada neće biti onih `konsenzus kafa` koje smo ispijali srećući se po kojim sve kontinentima, niko me neće obradovati svojom pojavom kao što je to činio Mlađo Čičkinson", piše Kusturica.

