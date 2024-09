Rijetku sliku Magrita čeka nevjerovatnih 95 miliona dolara? Može da postavi rekord na aukciji u Njujorku

Rijetka slika Renea Magrita mogla bi da dobije rekordnih 95 miliona dolara na aukciji u Njujorku!

Izvor: frederic REGLAIN / Alamy / Alamy / Profimedia

Slikar, vajar, fotograf i sineasta, Rene Magrit (1898-1967) jedan je od najznačajnijih slikara 20. veka i jedna od najvažnijih ličnosti nadrealističkog pokreta. Procjenjuje se da će retka slika iz čuvene serije "Carstvo svjetlosti" (L'empire des lumières) Renea Magrita ove jeseni biti prodata za više od 95 miliona dolara u Njujorku. Riječ je o sumi koja bi postavila novi aukcijski rekord za nadrealističkog umjetnika i bila značajan uspjeh za aukcijsku kuću.

L'empire des lumières iz 1954. godine, jedna je od 27 slika na kojima je Magrit istraživao svjetlost slikajući suncem obasjano nebo iznad zamračene ulične scene. Godine 2022, još jedno delo iz serije skoro je utrostručilo prethodni rekord belgijskog umjetnika kada je prodato za 59,4 miliona funti (tada 79,7 miliona dolara) na aukciji Sotbija u Londonu.

Sadašnja slika potiče sa imanja pokojne Mike Ertegun, legendarne ikone dizajna enterijera i njujorške trendseterke, koja je bila udata za Ahmeta Erteguna, suosnivača Atlantic Records-a i kolekcionara umjetničkih djela. Ostali radovi koji će biti uključeni u prodaju njene kolekcije uključuju poznata imena kao što su Đoan Miro, Dejvid Hokni, pa čak i polaroid fotografiju same Ertegun koju je snimio Endi Vorhol.

"Ali od svih djela sa kojima je živjela, Magritovo 'L'empire des lumières' najviše odražava njenu estetsku filozofiju u svojoj ravnoteži i suzdržanosti", rekao je Maks Karter, potpredsjednik Christie's-a za umetnost 20. i 21. veka. "Ikona nadrealizma je najbolje, najspretnije prikazan i zapanjujuće lijep u seriji. Savršeno je".

Posebna večernja rasprodaja Ertegunove kolekcije biće održana 19. novembra u Njujorku, uz naknadne dnevne aukcije i dve onlajn prodaje.

Značajan dio prihoda će ići za filantropske inicijative, rekao je portparol aukcijske kuće. Tokom svog života, Ertegun je podržavala ciljeve kao što su Graduate Scholarship Programme in the Humanities at Oxford University, Jazz at Lincoln Center i World Monuments Fund.

Christie's je u julu izvestio da je njegov ukupan prihod od prodaje na aukcijama uživo i onlajn tokom prve polovine 2024. dostigao 2,1 milijardu dolara širom svijeta, što predstavlja pad od 22% na godišnjem nivou i otprilike 600 miliona dolara manje nego u prvih šest mjeseci 2023. Međutim, ostali pokazatelji kao što su stope prodaje, ostali su nepromijenjeni.

