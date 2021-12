Ovi parovi imaju najmanje šanse za razvod: Sociolog "provalio" recept za opstanak braka!

Sociolog otkrio koji parovi imaju najveće, a koji najmanje šanse za razvod!

S obzirom na to da je sve više razvoda, mnogim mladima nije baš svejedno kada treba da se vjenčaju. Ako pitate neke starije i iskusnije, reći će vam da je za uspješan i srećan brak, pored ljubavi, potreban i kompromis.

Ali, sociolog Nikolas Volfinger došao je do još nekih interesantnih podataka koji otkrivaju koji parovi imaju veći, a koji imaju manji rizik od razvoda.

Naime, on je utvrdio da postoji gotovo linearna veza između godina starosti para u trenutku stupanja u brak i razvoda. Što je par stariji u trenutku sklapanja braka, to su manje šanse za razvod, tvrdi on. Volfinger dodaje da je njegova analiza pokazala da su oni koji se vjenčaju u ranim dvadesetim godinama u većem riziku od razvoda nego oni koji se vjenčaju u kasnim dvadesetim.

On navodi podatke da su 50 odsto manje šanse za razvod ukoliko osoba stupi u brak u 25. nego u u 20. godini života. Razlog tome je, smatra, što većina mladih nema zrelost niti vještine koje su potrebne da bi brak uspio.

A šta je sa brakovima koji se sklapaju poslije dvadesetih?

Prema Volfingerovim saznanjima, najmanji je rizik da dođe do razvoda ukoliko se pravo vjenčaju između 28. i 32. godine, ali s druge strane, oni koji stupe u brak u kasnim tridesetim ili ranim četrdesetim, imaju veće šanse za razvod.

Dakle, možda je pametno malo odlagati stupanje u brak, ali ne previše.

Rezultati do kojih je sociolog došao mnogo vrlo jednostavno i logično da se objasne. Kada bračni parovi stupe prerano u brak, nisu dovoljno zreli, u kasnim dvadesetim i ranim tridesetim ulazimo u neki zreliji period, a kada već odmaknemo ka četrdesetim, postajemo sve manje spremni na kompromis i prosto se naviknemo na samoću, što sve smanjuje šanse za uspjeh braka.

Ipak, sociolog na kraju ističe da je "brak jedinstvena institucija" i dodaje da je "najbolje vrijeme da se vjenčate onda kada se osjetite spremnim za to".

