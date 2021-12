Nije svejedno kada gužvate postelju: Doktor objasnio zašto je najbolje da seks imate ujutro

Stručnjaci otkrivaju da jutarnji seks može da napravi veliku razliku u "izdržljivosti" muškarca.

Neki su najraspoloženiji za seks ujutro, neki uveče, drugima doba dana nije ni važno... Ali, ono što ćete čuti o takozvanom zornjaku moglo bi da vam promijeni mišljenje.

Naime, jedan doktor po imenu Sabi je na TikToku objasnio zašto je važno doba dana kada imate seksualne odnose.

"Dame, evo malog savjeta za vas, posebno ako niste zadovoljne izdržljivošću partnera. Testosteron, koji je muški hormon najviši je ujutru. To znači da su tada jače erekcije i da muškarac može da ima više ’rundi’ odnosa nego u neko drugo doba dana", kaže on.

Ukoliko to ne pomogne, ne očajavajte, postoji još načina da budete izdržljiviji u krevetu.

Sterijel Houp, žena koja je izučavala muško-ženske odnose i seksualnost, ističe da je važno da u svakom trenutku znate koliko ste uzbuđeni jer to može da napravi veliku razliku.

"Broj jedan je da znate koliko ste uzbuđeni na skali od jedan do deset. Mnogi muškarci ne znaju koliko su uzbuđeni, a to može da varira od, recimo, jedan ako neko nije uzbuđen, do deset kada je već blizu vrhunca. Oni prelaze od dva ili tri do osam ili devet ne shvatajući to, a onda odjednom ne mogu više da izdrže. Tako da, kada se uzbudite, sve što treba je da pratite brojeve – da li ste jedan, dva, tri, četiri, pet, šest? To je sve što treba da radite", tvrdi ona.

Ako vam nije jasno čemu te brojke i kako će to da pomogne, Sterijel je sve objasnila.

"Kada utvrdite koliko ste uzbuđeni, vježbaćete da dovedete sebe do osam otprilike, onda da spustite uzbuđenje na četiri ili pet, vratite se na osam, pa se opet ohladite. Uradićete to tri puta i to će vam pomoći da dostignete visok nivo uzbuđenosti, a da ne pređete ’granicu’".

