Dan na poslu porno reditelja: Nije lako kao što se čini, a ima i čudnih scena...

Izvor: Instagram/MiaKhalifa

Porno industrija je kao odvojeni svijet za sebe. Mnoge zanima kako se stvari odvijaju iza kulisa, koliko glumci zarađuju, koliko traju snimanja i šta se dešava ako scene ne idu po planu.

O rekvizitima sa snimanja nedavno je govorila i koordinatorka za intimnost na setu, a sada je jedan porno reditelj odlučio da otkrije više detalja.

Ovaj mladi režiser na TikTok-u često dijeli trenutke iz pornografije, a svakodevno dobija bezbroj pitanja od svojih pratioca. Objasnio je da je tek nedavno snimio jednu od najčudnijih scena u svojoj karijeri:

"Snimali smo scenu koju sam napisao. Poenta je bila u tome da muški lik vodi ljubav sa lutkom po cijeloj kući. Međutim, uhvati ga njegova 'polusestra' i na kraju imaju zajednički seks, kako bi on osjetio kako je biti sa pravom ženom", rekao je.

Reditelj se osvrnuo i na "najgluplja pitanja" koja dobija. Međutim, ako se prisjetimo porno zvijezda koje su i same otkrile da ih muči smrad na snimanjima, nije toliko čudno zašto ljudi ovo pitaju.

"Ljudi neprestano pitaju kako miriše na snimanju, a ja to uopšte ne razumijem! Šta želite da znate, da li se žena ili muškarac ne pere kako treba ili da li se jednostavno osjećaju više? Jasno da smrde. Ljudi, to je samo miris ljudi", rekao je on i dodao zašto klime moraju da se gase.

"Tačno je da se ljudi puno znoje na snimanju, jer se klima uređaji moraju isključiti zbog mikrofona, ali inače, sve miriše samo na seks ili parfem koji glumci nose", objasnio je.

Iako zarada od pornografije može da djeluje primamljivo, reditelj ističe da bi za ulazak u industriju trebalo dobro da se razmisli.

"Morate da budete stvarno sigurni prije nego što to počnete da radite. Nažalost, ljudi u ovoj industriji gledaju na druge kroz prste. Cijela porodica nekad strada zbog ovog posla. Stari prijatelji, učitelji, bake i deke, svi gledaju na to sa gađenjem i ne odobravaju. Obavezno morate da se pobrinete za tako nešto, jer to nije ni približno lako kao što ljudi misle", istakao je.

(MONDO)