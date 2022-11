Prijave preplavile oglas: Osvojio 10 miliona evra i traži ženu sa kojom će da podijeli

Novopečeni milioner traži ženu!

Kursat Jildrim iz Dortmunda je novopečeni milioner koji traži ženu! Vjerovali ili ne, Kursat je bio pravi srećnik - 24. septembra osvojio je 10 miliona evra na lutriji. Naravno, odmah je dao otkaz i kupio bijesne automobile, pa na društvenim mrežama već može da se vidi da se pohvalio mašinama koje su vrijedne 450 i 250 hiljada evra, a riječ je o Ferariju i Poršeu.

Kursat je otkrio da već 15 godina igra loto i da, bez obzira na osvojenu sumu, planira da nastavi sa igrama na sreću. Na pitanje zašto je kupio tako skupe automobile, odgovorio je: "Zbog hejtera, zbog svih ljubomornih ljudi. Najbolja stvar u svemu je što toliko može da usreći ljude. Odmah sam prebacio novac roditeljima i bratu". Ipak, nešto i dalje nedostaje: ljubav. Odlučio je da potraži ženu, a nada se da će mu mediji olakšati potragu.

"Molim vas, naglasite u svojoj priči da sam solo. Može da bude plavuša ili brineta, nije me briga", rekao je u intervjuu i naglasio da želi da se zaljubi u nekoga sa kim će proputovati cijeli svijet. Strani mediji su za prijave napravili poseban mejl, a kako je naglašeno, nikada nisu vidjeli ovako veliko interesovanje. Ponude pljušte sa svih strana, a Kursat kaže da je veoma oprezan kada su žene i novac u pitanju.

"Treba mi žena kojoj mogu da vjerujem bez obzira šta se dogodi. Mogu vrlo dobro da se brinem za sebe. Preduzeo sam sve potrebne mjere. Novac je u sigurnim rukama", rekao je milioner i istakao da je svjestan da će se sada mnogi družiti sa njim iz čiste koristi.

"Odjednom su ti svi prijatelji. Ljudi, sa kojima se nisam čuo godinama, odjednom su počeli da me zovu i traže novac iz vedra neba. Nije mi žao što sam dobitak objavio na društvenim mrežama. Svi treba da znaju, jer je 90 odsto njih ljubomorno i misle da to ne zaslužujem. Ipak, nije me briga. Nikad neću zaboraviti odakle sam došao. Ja sam iz radničke klase. Nikad neću postati arogantna osoba", rekao je.

Dok ne pronađe pravu ženu, Kursat planira da ode u Afriku kako bi pomogao siromašnoj djeci. Otkrio je da se molio Bogu da mu učini nešto dobro i kako kaže, sada želi da uzvrati istom mjerom. Žene, ako vam se dopada Kursat, slobodno ga potražite na društvenim mrežama! Pogledajte kako izgleda:

