Ko treba da plati račun na prvom sastanku: Stručnjaci otkrili surovu istinu

Plaćanje računa na prvom sastanku je tema o kojoj se svaki put isto raspravlja. Dok jedni smatraju da treba da se podijeli, drugi misle da je to "dužnost muškaraca", a treći da je sasvim normalno, ali i poželjno da žena plati. Ko treba da plati piće i hranu na prvom, a ko na ostalim sastancima?

Da li muškarci i žene imaju ista očekivanja kada odu u restoran i da li su ovi razgovori na prvom mjestu problema koji kasnije nastaju u vezi? O tome su na Prvoj govorili porodični psihoterapeut Vera Despotović, spisateljica Minja Marđonović i novinar i analitičar Milan Nikolić. Kako su istakli, problem se krije u ekonomskoj moći.

"Mislim da tema naizgled djeluje lagano i simpatično, a u suštini je dimenzionalna. Nije pitanje da li je čovjek škrt ili ne. Ne pričamo o galantnosti, već je pitanje ekonomske perspektive. Treba samo da pođemo činjenicom da je samo dva odsto svjetskog kapitala u rukama žena. Mi treba najzad da pospješujemo i socijalizujemo djevojčice da budu hirurškinje, pilotkinje, preduzetnice i kada u ekonomskom smislu budemo imali 50:50, treba da govorimo o tome ko treba da plati. Zapravo, trebalo bi da bude ravnopravno, ali ono što je kulturološki problem, jeste to što u partijarhatu sva pozicija muškarca se najviše vezuje za ekonomsku moć i onaj ko ima novca, taj se pita. Mislim da žene treba da budu uvijek spremne da same plate ono što piju i jedu", rekla je Minja sa kojom se Milan Nikolić složio.

"Slažem se sa svime i ovo pitanje je neobično važno kada manipulativna vizija tradicije doživljava tužnu renesansu u našem društvu. To pitanje da muškarac mora da plati da bi bio džentlmen, vuče korijene iz praistorijskih vremena gdje je muškarac bio snabdjevač, a žena je sjedela kod kuće i gledala šta će da ulovi i donese da se pripremi. Ekonomska moć je pripadala muškarcima i to zaista živi u savremenim društvima. Ja to posmatram na TikTok-u, kako devojke vrednuju muškarce. Dosta je negativnih komentara kada muškarac predloži ono što je u zapadnom svetu normalno, a to je da se podeli račun. Žene govore o tome šta uspešan muškarac treba da kupi i obezbedi da bi se kvalifikovao kao partner. To je strašno", rekao je Nikolić.

Porodični psihoterapeut ističe da je pritisak istog intenziteta kada su muškarci i žene u pitanju.

"Priča o sastanku djeluje lako, a zapravo zadire u najosnovnije postulate i potencijalne probleme u partnerskom odnosu. I dalje su prisutne tradicionalne norme koje su veoma ukorjenjene po pitanju rodnih očekivanja, a onda vidimo u poslednjih 30 godina da su žene postale mnogo ekonomski nezavisnije, ravnopravnije, izašle su u javnu sferu. Tu se prelamamo, očekujemo da i dalje muškarac bude taj, a žene žele da budu samostalne. Dešava se da više zarađuju nego muškarci. Ja se uvijek pitam šta to znači kada je muškarac džentlmen, pa plati piće, da li to podrazumeva i neka njegova druga prava? Naravno da ne mora da se zloupotrebi, ali nekada i može. Taj muškarac kasnije može da se postavi da ima više prava i da će odlučivati o nekim stvarima", rekla je Vera Despotović.

"Ima jedan restoran u mom kraju, tu se sjedeli moji drugari i rekla sam konobaru da pita šta će da piju. On mene gleda i pita da li sam sigurna, zato što to nije uobičajena praksa - da žena bude inicijativna. Ne treba ništa da se podrazumeva, ali glad za novcem je glad za dokazivanjem muškosti. Onaj ko je vlasnik budžeta, izgleda da je taj i vlasnik porodičnog života. Zato mislim da treba stimulisati devojčice da se ne igraju lutkama, već da postanu izuzetno uspješne", dodala je spisateljica.

Žene potajno želje da muškarci budu dominantni, smatraju stručnjaci. Takođe, parodi se danas najviše svađaju zbog odnosa moći. U anketi koju je sprovela Prva televizija, na pitanje ko treba da plati račun na prvom sastanku, gledaoci su dali jednoglasan odgovor: 100 odsto muškarci, dok žene nisu dobile nijedan glas. Zašto?

"Muškarci postaju frustrirani ako nisu finasijski superiorni i to se odražava na njihovo cjelokupno poimanje sopstvene ličnosti i znaju potpuno da potonu. Strah od uspješnih žena je strah da finansijski uspešna žena postaje nezavisna i da on ne može da je kontroliše. Ona tada nije u njegovoj vlasti", rekao je Milan Nikolić.

Šta vi mislite?

