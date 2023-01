ZARAĐUJEM VIŠE OD NJEGA! DOKLE VIŠE? Žena se požalila na momka, a ljudi se podijelili

Jedna žena javno se požalila na svog momka jer zarađuje dosta manje novca od nje...

Izvor: Shutterstock

Da li je u jednom odnosu pored ljubavi, poštovanja i razumijevanja umiješan i novac - pitanje je koje odavno muči mnoge. Upravo je odgovore na njega pokrenula jedna anonimna djevojka na Internetu nakon što se požalila na svog dečka.

Njoj je, kako i sama kaže, preko glave jer njen momak zarađuje dosta manje novca od nje, te sve ona mora da finansira. Dok njen partner zarađuje oko 25.000 funti godišnje, što je nešto malo manje od 30.000 evra, ova žena iz Velike Britanije zarađuje čak četiri puta više.

Kako je otkrila u objavi, nakon što je bila u finansijskoj krizi i uspjela iz nje da izađe, ona ne planira da ponovo sebe dovede u težak položaj. Čak mu je i predlagala da sve troškove dijele na pola, ali to se još uvijek nije desilo. Upravo zbog toga se našla u nedoumici, te ostale pitala za savjet. "Da li da prekinem vezu zbog toga sa njim", glasilo je njeno pitanje.

"Moj partner i ja smo zajedno oko osam mjeseci, bili smo prvo prijatelji oko godinu dana prije nego što smo započeli vezu. Upoznali smo se na poslu i odmah kliknuli. U početku mi se nije sviđao, doživljavala sam ga kao prijatelja, ali što sam ga više upoznavala, to mi je sve više postajao privlačan", započela je ona svoju ispovijest. Kako je otkrila, ona se nalazi već 10 godina na visokoj poziciji u kompaniji gdje su se i upoznali, a onda se osvrnula i na njegovu vrstu posla.

Izvor: LightField Studios/Shutterstock

"On ima potencijal da bude tu gdje sam ja za nekih tri do pet godina. Oboje radimo u okruženju zasnovanom na proviziji i on ima priliku da zaradi dobar novac prilično brzo", rekla je. Međutim, iako je on na početku bio veoma motivisan, sada je situacija potpuno drugačija. Takođe, dodala je da je on kao osoba divan prema njoj, ali da zbog čitave situacije više nije sigurna da li da posluša razum ili srce.

"Šta biste vi uradili u ovoj situaciji? Glava govori ne, a srce da mu dam šansu", upitala je ova žena.

Ubro zatim oglasili su se ljudi koji su joj podijelili nekoliko svojih razmišljanja, iskustava i savjeta. I dok je dobra većina smatrala da treba da ga ostavi jer je on "iskorišćava", bilo je i onih koji su se sažalili nad situacijom.

"Nažalost, ja bih na tvom mjestu prekinula vezu. Kao i vi, radim veoma naporno i očekujem da ljudi imaju samomotivaciju i poštovanje. Samo budite ljubazni, ali recite ovo nikuda ne vodi", savjetovala je jedna korisnica. Dok je drugi dodao: "On te samo iskorišćava. Samo zato što je 'fin' ne znači da je dovoljno dobar za tebe." Međutim, drugi su rekli da ne bi trebalo da "gleda sa visine“ na momka jer zarađuje manje novca od nje.

"Da sam na njegovom mjestu, ostavio bih te. Idi nađi nekoga ko zarađuje više novca ako ti je to sve do čega ti je stalo", "Ne razumem zašto ste započeli vezu sa nekim ko ima malu platu ako vam je novac toliko važan. Pustite ga da radi svojim tempom, a vi nađite sebi čovjeka sa 100 hiljada", bili su samo neki od komentara.

A šta vi mislite, ko je u pravu?

