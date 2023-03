DANAS MUŠKARCI I ŽENE PODJEDNAKO VARAJU! Psiholog otkriva ko pametnije to radi

Da li znate kako prevara utiče na fizičko i psihičko zdravlje kako kod muškaraca, tako i kod žena?

Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Prevare niko ne voli i kada se dese znaju teško da "padnu" na srce, ali i na psihičko stanje. Postavlja se prirodno pitanje kako se nositi sa prevarama, tačnije kako ih preživjeti u braku ili vezi? Za RTS "Ordinaciju" na tu temu govorila je klinički psiholog i psihoterapeut Branislava Pavlović.

O tome kako utiče saznanje da je partner prevario na samopouzdanje, psiholog Pavlović je objasnila da se na početku kod svakog javi neka vrsta šoka.

"Koliko god da je neko sumnjao, to je kovitlac raznih emocija. Onda imamo miješano po fazama tugu i bijes. Žene su sklone, da kad saznaju za prevaru, da se pitaju: 'Šta to sa mnom nije u redu? Šta je kod mene bilo loše?", objasnila je ona i dodala jednu važnu stvar - prevaru možemo da doživimo kao da smo mi loši i to je negativan segment gdje ne razumijemo da partner vara zbog toga kakav je on, a ne zbog toga kakvi smo mi.

"Niko nije toliko povrijeđen zato što je neko dodirnuo ili imao intimni odnos sa nekim drugim. Ono što povređuje je: Mene si izdao, taj naš odnos u kome ja treba da budem važna, to naše 'mi' više ne postoji", istakla je psihološkinja.

Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Šta osoba koja je prevarena može da uradi za sebe da se osjeti bolje?

"To zavisi od toga da li se ostaje u nekom odnosu. Mnogi poslije saznanja prevare ostaju u braku i pokušavaju nešto u tom odnosu ili se odmah prekida taj odnos. Ono što je sigurno najlošije je držati to za sebe, ne pričati ni sa kim o tome i truditi se kao da se to nije ni desilo. Onda naše tijelo počne da reaguje", kaže psihoterapeut Branislava Pavlović.

"Osoba koja sazna za prevaru doživi vrstu emocionalne traume i često ima narednih tri do šest mjeseci neke simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Nesanice, ljudi brzo izgube kilograme, optrećeni su prisilno mislima o svemu tome ili se bacaju na detektivski posao da se usmjere na tu treću osobu", dodala je. A ono što je loše, prema njenom mišljenju, jeste da se fokusiramo samo na spolja, na partnera koji nas je prevario i na treću osobu. Upravo je to je najveća zamka ovog saznanja.

"Ljekovito je pričati sa drugima, iako se ljudi često u ovakvim situacijama zatvaraju i od nekog stida, sramote, uzburkanih emocija", objasnila je psihoterapeutkinja.

Da li postoji neka razlika kako muškarci prihvataju prevaru, a kako žene?

"Posljednjih decenija su se muškarci i žene izjednačili po tome koliko i kako varaju, s tim da se kaže da žene malo ‘pametnije varaju' pa se rjeđe sazna", kaže psihoterapeut Branislava Pavlović, a zatim se osvrnula na glavne nedoumice kod žena i muškaraca.

"Prvo što vidim kod žena je - Da li ti nju voliš? Žene su fokusirane na to da li partner ima osjećanja za tu ženu, da li on nju voli, da li sa njom nešto planira. I to je žensko pitanje emocije prema toj ženi. Muškarci češće pitaju jesi li ti sa njim spavala? Da li je bilo fizičkog kontakta? Kakav je u intimnom odnosu? Muškarce više boli konkretna tjelesna prevara, a žene su više zabrinute da li partner više voli nju ili tu drugu ženu."

Takođe psiholog otkriva da prevara, često, dok se ne sazna održava brak. S druge strane, saznanje o prevari ga ruši. Za kraj, ona je dodala da prevara nije najgora stvar, ali intimno jeste najbolnija jer ruši našu ličnu vrijednost.

"Uvijek u životu, to sad nema veze sa prevarom, sebe na prvo mjesto i ko ima djecu, a sve ostalo je promjenljivo i zamjenljivo", zaključila je za RTS ordinaciju, Branislava Pavlović, klinički psiholog i psihoterapeut.

(MONDO/RTS)