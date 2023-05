Najčešći uzrok razvoda nije prevara, niti novac, nego KUĆNI POSLOVI (ANKETA)

Advokat otkriva glavni razlog razvoda u posljednje vrijeme i ističe da je toliko čest, da se čini da je postao "trend".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Tiktok/printscreen/drvlaw

Kažu da su najčešći razlozi razvoda nevjerstvo, finansije i nedostatak komunikacije. Advokat Denis Vetrano, koji živi u Njujorku i koji pomno prati i bileži "trendove" koji se pojavljuju, otkriva šta je glavni problem u brakorazvodnim parnicama.

Kako kaže, mnogi parovi imaju poslove koji ih opterećuju i djecu o kojoj moraju da brinu. To dovodi do toga da se odnos raspadne, jer žene preuzimaju veći dio obaveza i od njih se očekuje da preuzmu većinu kućnih poslova. U snimku, koji je do sada pogledalo skoro pet miliona ljudi, rekao je: "Da li želite da znate šta je glavni problem koji vidim u brakorazvodnim parnicama?".

Potom objašnjava da primjećuje kako "zaposlene mame sve rade, a muževi se odmiču, dok se kućni poslovi ne dijele jednako". "Ona se brine o deci, ona kupuje namirnice, ona pere veš, ona kuva, radi, zarađuje i plaća račune", tvrdi advokat i dodaje kako je primetio da muškarci često misle da mogu da se druže sa prijateljima, umesto da sa suprugom podele teret kućnih obaveza.

Pogledajte 00:28 Razvod Izvor: Tiktok/drvlaw Izvor: Tiktok/drvlaw

"Žene su umorne i to ih često dovodi do tačke pucanja, što narušava odnose", rekao je advokat. Snimak je privukao veliku pažnju, a mnoge zaposlene majke su istakle da su upravo sve to i doživjele. "Opterećena sam, sve tačno", "Iscrpljujuće je, tempo je mnogo brz", "Moj bivši je igrao igrice dok ja nisam znala šta ću prije", glasili su komentari. Šta vi mislite?

Anketa Da li delite mišljenje sa advokatom? Da, čini se da je tako. 100% (1)

Ne, mislim da to nije razlog. 0% (0) Povratak na glasanje Da li delite mišljenje sa advokatom? Da, čini se da je tako.

Ne, mislim da to nije razlog. Glasaj Rezultati

(MONDO)