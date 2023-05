Zašto lajkujete GOLOTINJU? Postavila pitanje muškarcima i nastao je haos

Da li ste se ikada posvađali sa partnerom jer lajkuje fotografije osoba suprotnog pola?

U današnje vrijeme, kada su društvene mreže postale neizostavni dio svakodevice, činjenica je da u velikoj mjeri mogu da odmognu parovima. Pojedini ih koriste zajedničkim snagama, redovno objavljujući romantične fotke, ali ima i onih koji muku muče sa drugim stvarima. Glavna među njima je lajkovanje fotografija. Da li ste se ikada posvađali sa partnerom zbog toga?

Jedna djevojka se javno požalila i pitala muškarce zašto vole da lajkuju gole fotografije ženama. Ona je u ispovijesti pod nazivom "Lajkovanje samo golih slika - 'podržavanje umjetnosti'" napisala sljedeće: "Zdravo svima. Zanima me najiskrenije mišljenje muškaraca. Znam da je malo glupa tema i neću da dužim. Naime, drugi put sam primetila da dečko lajkuje slike reperki koja je manje poznata i to uvijek budu maltene gole i provokativne slike.

E sad, pored tih slika, između ima dosta drugih običnih slika (od prirode, automobila itd) od kojih nijedna nije lajkovana. Je l' to 'podržavanje umjetnosti' ili neki očigledno problem koji ja ne primjećujem pošto nisam takva da smaram za ovakve gluposti. I prije sam primijetila za druge poznate i manje poznate osobe da uglavnom budu lajkovane baš takve slike zato što 'mu je zanimljivo da gleda'. Uzgred dobijem komentar 'Slikaj se i ti tako, i tebi ću da lajkujem'.

Ja zaista nemam potrebu da se skidam da bih nekom udovoljila, prezadovoljna sam sobom ovako i prosto me samo zanima da li je to pogrešno sa njegove strane. Drugo, znam razmišljanje dosta djevojaka i nijednoj se ne bi ovo dopalo, niti bi se osjećala prijatno koliko god bila zadovoljna sobom. Inače idem godinama u teretanu, imam izgled kojem sam težila, prilaze mi likovi non-stop, javljaju se i sve, otvorila sam i svoju Instagram stranicu.

Dakle, dosta sam uložila da izgledam kako izgledam i znam da nisam prosjek. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne hvalim se, samo osjećam da je potrebno da kažem to da bih vidjela u čemu je problem. Naravno, radim sve zbog sebe, samo prosto ovakve situacije me upravo zbog toga začude", glasila je objava djevojke.

Uslijedilo je mnogo komentara, a evo šta su muškarci pisali:

Izvini sestro biću direktan: dečko ti se loži na te gole. Ništa tu nije podmuklo ili nejasno.

Opusti se bre, gleda on i mnogo gore stvari od toga samo ti ne znaš. I svaki tako.

Ne vjerujem u umetnost. Mislim da, može neka slika da izgleda umjetnički, erotično ili šta već, ali realno, ne razmišljamo mi o finesama. Mozak vidi zgodnu golu djevojku = lajk. U suštini je bezazleno, ali može diskretnije to da radi, bez lajkovanja, i njegov odgovor je... diskutabilan.

Meni je prvenstveno to postavljanje tih "provokativnih" slika van svakog zdravog razuma. Nekada su te slike bile rezervisane za jednu osobu i to s vremena na vrijeme. Čim vidim djevojku da sama sebe predstavlja kroz takve fotografije, tu mi se smuči sve u vezi sa njom i gubi se svaka privlačnost. Da je lijepo da se vidi i da se čovjek uzbudi kada vidi - to stoji, ali tu se sve i završava (barem za mene).

Nekad si slike u kupaćem kostimu ili šortsu mogao da vidiš samo u porodičnim albumima i to se pokazivalo najbližim ljudima, kućnim prijateljima i slično. Znači više od 10-20 osoba nije moglo to da vidi. Danas gledaš djecu od 12,13 godina i žene u pedesetim kako se gu*e, igraju uz neku glupu Tiktok muziku po tržnim centrima, marketima, pumpama i slično.

Ne znam koje muško gleda golu ženu kao umjetnost, možda jedino kad je zaljubljen.

Primitivan je ako ne može da se kontroliše na običnu sliku.

Šta vi mislite, zašto muškarci najviše lajkuju fotografije polugolih žena?

