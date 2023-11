Dva vodeća razloga zbog kojih se ljudi najviše razvode: Pare više nisu problem, otkriveno šta UNIŠTAVA brak

Novac je pao u zaborav, a čak 46 odsto razvedenih parova kaže da su okončali brak zbog iste stvari.

"Razvod je najčešće vrlo bolno, a može biti i traumatično iskustvo. Sama definicija razvoda kaže da je to 'smrt bračne relacije'. Ta reč 'smrt' može da zvuči strogo, ali ona pokazuje da je jedan odnos mrtav. Nema ga više. Razvod nikad ne treba da bude prva opcija. Potrebno je vrijeme da se naviknemo jedno na drugo, a to može da traje čak dvije do tri godine. Normalno je očekivati razne zemljotrese, a mi odmah pomislimo da treba odustati. Mi kažemo ljudima da učine sve što mogu da sačuvaju jedan odnos. Kad sve iscrpite, pod uslovom da izostavimo nasilje jer tu ne treba imati toleranciju, onda se odlučite za razvod", rekao je jednom prilikom porodični terapeut Nebojša Savić.