Zaobiđite ih u širem luku: OVE BILJKE ŠTETE VAŠIM KUĆNIM LJUBIMCIMA!

Pogledajte koje biljke su otrovne i štetne za vaše kućne ljubimce!

Ukoliko imate kućnog ljubimca, u bašti ili jednostavno napolju neke biljke bi mogle negativno da se odrazi na vašeg krznenog prijatelja. Nekoliko veterinara objasnilo je i koje su štetne i otrovne. Na prvom mjestu našao se narcis, žuti cvijet koji raste tokom proljeća i ljeta.

"Iako je lijep, biljka, cvijet i lukovica mogu da izazovu povraćanje, bol u stomaku, kao i srčane aritmije i respiratornu depresiju", objašnjava veterinarka Sara.

Drugi veterinari iz iste ordinacije su na društvenoj mreži TIkTok takođe podijelili i ostale biljke i cvijeće koje mogu da budu opasne za vaše ljubimce. Pa tako, tu su đurđevak koji može da izazove dijareju i povraćanje, kao i smanjen broj otkucaja srca i teške srčane aritmije.

Još jedan cvijet koji može biti opasan za pse je oleander. Ako kućni ljubimci pojedu lišće i cvijeće, to može da izazove jako povraćanje, usporen rad srca i može da bude i fatalno. Lale takođe su opasne po pse i mačke, kao i cvijet azaleja. A ukoliko u kući uzgajate sago palmu, povedite računa. Samo list ili sjeme ove biljke dovodi do povraćanja, ali i do problema sa jetrom.

