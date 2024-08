Šta znači kad pas liže šape? Mnogi vlasnici ignorišu, a ljubimcima "svane" kad prepoznaju problem

Mnogi vlasnici pasa smatraju da je lizanje šape sasvim normalna pojava. Saznajte šta to zapravo znači.

Izvor: TERAPONG_JAY/Shutterstock

Danas je Međunarodni dan pasa i još jedna prilika u nizu da zajedno slavimo naše najbolje prijatelje. Pas je dio porodice, a postoje navike koje smo možda definisali kao "uobičajene". Jedna od njih je lizanje šapa, koju većina pasa ima. Kada je ova situacija sasvim normalna, a kada bi trebalo da vas brine? Pas liže šape da bi održao higijenu, ali ne samo iz tog razloga. Posmatrajte svog ljubimca i uvjerite se da lizanje šape nije pretjerano i da ga ne prate drugi simptomi. Evo na šta lizanje šape može da ukaže:

Briga o higijeni i ublažavanju iritacija

Pas liže šape nakon šetnje da bi ih očistio od prljavštine, ali i da bi ublažio iritaciju. Tokom ljeta, šape pasa su izložene kontaktu sa vrelim asfaltom, a zimi su izložene soli koja se posipa po putevima. Tokom ovih perioda, psi su više zainteresovani za svoje šape i ližu ih.

Predugački nokti

Dugački nokti kod pasa mogu da izazovu nelagodnost tokom hodanja i čak da dovedu do povreda vrhova prstiju. Pas liže šape i pokušava da ugrize nokte, ali takvi tretmani ne donose uvijek željeni efekat, pa vodite računa da se nokti vašem psu redovno skraćuju.

Alergije

Simptomi alergije kod pasa najčešće su vidljivi na koži. Pas osjeća svrab, pa se češe, liže ili grize šape. Kožne simptome mogu da izazovu ne samo polen, hemikalije i drugi spoljni alergeni, već i hrana. U takvoj situaciji potrebno je da pronađete uzrok alergije i eliminišete ga iz okoline psa. Ako vaš ljubimac pati od alergije na hranu, morate da uvedete posebnu hipoalergenu hranu koju preporučuje vaš veterinar.

Izvor: Shutterstock/Attapon Deejai

Strano tijelo, ujed insekata, rana

Najčešći uzroci prekomjernog lizanja šapa pasa su povrede. Pas liže šapu jer ga svrbi, boli ili se jednostavno osjeća neprijatno zbog nje. Ako je psa ujeo insekt ili ima strano tijelo zaglavljeno u šapi, to može da bude praćeno otokom. Šta učiniti u takvoj situaciji? Prvo možete da pokušate sami da uklonite uzrok, ako je jasno vidljiv, a zatim da dezinfikujete mjesto povrede. Ipak, najbolje je da posjetite veterinara koji će pažljivo očistiti i previti ranu, provjeriti da li ima ostataka uboda ili stranog tijela, po potrebi zašiti i eventualno dati odgovarajuće lijekove.

Bakterijske i gljivične infekcije

Manje ogrebotine i povrede šape vašeg psa mogu jednostavno da ostanu neprimijećene. Tada postoji rizik od upale. Pas lizanjem na šapu nanosi pljuvačku kojom prenosi različite mikroorganizme koji se intenzivno razmnožavaju i izazivaju infekciju. Prostori između nožnih prstiju vašeg ljubimca posebno su osjetljivi na upale, jer su obično topli i vlažni, zbog čega se razvoj bakterija i gljivica u njima odvija izuzetno brzo. Simptomi bakterijske infekcije u šapi mogu da uključuju neprijatan miris, apscese i otok.

Oslobađanje emocija

Pas liže šape kada želi da oslobodi negativne emocije. I on to radi iz dosade. Obično liže i spoljašnjost i tabane svojih šapa i žmuri dok to radi. Pas liže šape jer ga ova aktivnost zaokuplja i smiruje. Međutim, kada se ovo ponašanje dešava redovno, to može da bude znak pretjerane nervoze ili ozbiljnog stresa. Svaka, čak i najmanja promjena načina života može da bude stresna za psa, na primjer, promjena mjesta stanovanja, iseljavanje člana porodice, dolazak novog člana domaćinstva (malo dijete, životinja) ili čak i mala promjena kod namještaja.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Kada bi lizanje šapa trebalo da bude briga?

Kada pas liže šape intenzivnije i češće nego inače, vlasnik treba da se zainteresuje za to. Pažljivo provjerite šapu vašeg psa i ako imate bilo kakvih nedoumica, konsultujte svog veterinara. Evo kada bi trebalo da obratite pažnju:

Pas stalno liže šape

Pas koji stalno liže šape je znak upozorenja da nešto psa muči. Uzrok može da bude svrab ili bol, kao i stres. U ovom slučaju je neophodna pomoć veterinara.

Pas liže jednu šapu

Fokusiranje na jednu šapu može da ukazuje na to da se strano tijelo zaglavilo u jastučiću ili da je psa ugrizao insekt, ali može da bude više razloga. Ako vaš pas uporno liže jednu šapu, odvedite ga kod veterinara. On će pažljivo pregledati područje za koje je vaš ljubimac zainteresovan i postaviće odgovarajuću dijagnozu.

Pas šepa i liže šapu

Ako pas šepa dok hoda, ne oklijevajte i odmah idite kod veterinara. Uzrok može da bude strano tijelo u šapi, trauma, dislokacija ili prelom ekstremiteta. Psi koji pate od bolova u zglobovima takođe mogu pretjerano da ližu šape.

Pas liže šape i nervozan je

Simptom koji ne treba zanemariti je pretjerana nervoza koja prati lizanje šapa. Ako pas ne može da nađe mjesto u stanu, ide iz jedne sobe u drugu i intenzivno liže šape, što prije se obratite veterinaru. Lizanje šapa usljed nervoze može da dovede do gubitka dlake, krvarenja i stvaranja gnojnih lezija.

Ako veterinar isključi tako očigledne uzroke kao što su strano tijelo, iritacija, povreda ili ujed insekata, mora da izvrši detaljniju dijagnozu, jer lizanje šapa može da bude povezano sa ozbiljnijim bolestima, na primjer, rakom. U tom slučaju, veterinar može da naruči citologiju, kulturu i testove odabranih parametara krvi.

